Россия получила еще один Airbus в обход санкций

15 мая во Внуково прибыл Airbus A320 с российской регистрацией RA-73899. Об этом сообщил профильный Telegram-канал «Авиационная Антресоль». По данным канала, новым владельцем самолета является авиакомпания «Северо-Запад». Проект Planespotters также указывает «Северо-Запад» в качестве нового оператора борта.

Речь идет о самолете Airbus A320-232 с заводским номером 4934, ранее имевшем регистрацию Кайманских островов VQ-CEK. Самолет был построен в 2011 году и первоначально эксплуатировался авиакомпанией ОАЭ Etihad Airways. В 2022 году борт перешел американской компании GA Telesis и был передан в лизинг Air Albania. В 2025 году самолет вернулся к GA Telesis и находился на хранении в Стамбуле. 14 апреля 2026 года борт перелетел в Маскат (Оман), а уже 15 мая прибыл в Москву с российской регистрацией RA-73899.

Это не первый подобный случай. В 2024 году авиакомпания «Северо-Запад» уже ввезла в Россию Airbus A320neo с заводским номером 8774.

Подозрительные запросы в GA Telesis

Американская компания GA Telesis, занимающаяся поставками авиационных запчастей, ранее была одним из заметных западных лизингодателей на российском авиарынке. После вторжения России в Украину компания оказалась среди множества авиационных лизинговых фирм, столкнувшихся с невозможностью вернуть свои самолеты из РФ из-за санкций и ответных ограничений российских властей.

В частности, GA Telesis передала авиакомпании «Россия» два Airbus A319 вместе с двигателями. После введения санкций самолеты остались в России без согласия лизингодателя. В 2022 году ирландское подразделение GA Telesis подало иск против авиакомпании «Россия» и ее материнской структуры — «Аэрофлота». В 2023 году компания сообщила об урегулировании претензий: компенсацию выплатила российская «Страховая компания «НСК». Размер выплат не раскрывался. После этого GA Telesis отказалась от претензий к «НСК», авиакомпании «Россия» и «Аэрофлоту» по поводу двух Airbus A319 и их двигателей.

После начала полномасштабной войны в Украине GA Telesis начала получать большое количество подозрительных запросов от фирм из ОАЭ и стран бывшего СССР, включая Казахстан и Таджикистан. Об этом ранее писал Forbes. По словам основателя компании Абдоллы Мобери, многие из этих компаний были созданы незадолго до обращения и пытались закупать авиадетали, предположительно, предназначенные для российских авиаперевозчиков.

В GA Telesis начали требовать документы, подтверждающие, для какой именно авиакомпании и какого самолета предназначаются запчасти. После таких запросов потенциальные покупатели, как утверждает Мобери, обычно прекращали общение. «У нас большой юридический отдел, следящий за соблюдением всех норм и законов. Но такой есть не у всех», — говорил он.

Контекст

После начала полномасштабной войны и санкций ЕС и США Россия практически лишилась легального доступа к новым самолетам Airbus и Boeing, а также к лизингу, техобслуживанию и запчастям. Airbus A320 — один из базовых самолетов российского гражданского флота. Большая часть внутренних перевозок в РФ держится именно на Airbus и Boeing.

Самолет с заводским номером 4934 фактически прошел через несколько стран (Турция, Оман), сменил регистрацию и только потом оказался в России. Это показывает, что продолжают существовать схемы обхода санкций и каналы поставок западной авиатехники. Несмотря на заявления об «импортозамещении» и ставке на SSJ и МС-21 (их серийный выпуск недавно в очередной раз перенесли на 2027 год), российская гражданская авиация по-прежнему критически зависит от западных самолетов, и спустя годы после введения санкций рынок все еще вынужден искать Airbus через серые схемы.