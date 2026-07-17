Провластного блогера Илью Ремесло отправили в СИЗО за манифест с требованием судить Путина — адвокат

Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО провластного блогера Илью Ремесло, много лет позиционировавшего себя как «борца с оппозицией». Основанием для обвинения по статье о военных «фейках» стал опубликованный 17 марта манифест «Пять причин, по которым я перестал поддерживать Владимира Путина», сообщил адвокат Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале.

Ремесло предъявили обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ — распространении «заведомо ложной информации» о российской армии по мотивам политической ненависти. Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. В чем именно следствие усмотрело «фейки», адвокат не уточнил. Ремесло задержали сегодня в Санкт-Петербурге.

В мартовском манифесте Ремесло писал, что война в Украине ведется «исключительно ради комплексов Путина», упоминал «мясные штурмы» и «заманивание обманом контрактников», а число жертв оценивал в 1–2 млн человек. Он также обвинял российские власти в нанесении ущерба экономике, уничтожении свободы СМИ и интернета и подавлении оппозиции.

В заключении Ремесло называл Владимира Путина нелегитимным президентом и требовал, чтобы тот ушел в отставку и был отдан под суд как «военный преступник и вор».

Ремесло опубликовал манифест поздним вечером 17 марта. Вскоре после этого он записал видео, в котором подтвердил, что написал текст сам, его Telegram-канал не взломали и уезжать из России он не намерен.

Через два дня блогера госпитализировали в петербургскую Психиатрическую больницу № 3 имени Скворцова-Степанова. Он провел там 30 дней. После выхода Ремесло рассказал, что его госпитализировали без подписанного согласия, «лечили» литием и отказались назвать диагноз. При этом он заявил, что не отказывается от своих высказываний по существу.

До марта Ремесло был известен как провластный блогер, сотрудничавший с администрацией президента и участвовавший в кампаниях против оппозиции, в том числе Алексея Навального.