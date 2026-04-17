Провластного блогера Илью Ремесло выпустили из психбольницы: «Жесткая критика высших должностных лиц государства имеет свою цену»

The Insider
Фото: Илья Ремесло

Провластный блогер и юрист Илья Ремесло сообщил, что после 30 дней «лечения» вышел из петербургской психиатрической больницы № 3 имени Скворцова-Степанова, куда он попал после серии публикаций с резкой критикой российских властей и лично Владимира Путина. Об этом он написал в своем Telegram-канале вечером 17 апреля. Предыдущая его публикация датирована 18 марта.

В посте Ремесло написал, что «жесткая критика высших должностных лиц государства имеет свою цену», и рассказал, что условия содержания в больнице были «довольно тяжелыми» и даже хуже, чем в колонии, — в частности, из-за отсутствия прогулок. При этом блогер сообщил, что при поступлении был «полностью чист на вещества и алкоголь», а поставленный диагноз назвал «лайтовым».

Ремесло подчеркнул, что не жалеет о своих высказываниях по существу, однако признал, что сейчас формулировал бы их «более взвешенно» и «без перехода на личности». Он также рассказал, что медработники при госпитализации ссылались на «большое общественное волнение» из-за его постов и говорили о необходимости «соблюдать меру критики».

Ремесло добавил, что в ближайшие дни намерен рассказать о причинах произошедшего и своих дальнейших планах. От интервью он пока отказался, сославшись на необходимость провести время с семьей.

О госпитализации Ремесло стало известно 19 марта. «Фонтанка» и ряд Z-каналов тогда сообщили, что блогер оказался в психиатрической больнице после серии публикаций с резкой критикой российских властей и лично Владимира Путина. В частности, он называл президента «военным преступником» и требовал суда над ним.

До этого Ремесло был известен как провластный блогер, сотрудничавший с Администрацией президента и участвовавший в кампаниях против оппозиции, в том числе Алексея Навального. В интервью перед исчезновением он утверждал, что разочаровался в российской власти и допускал скорое окончание политического ресурса Путина.

