«Фонтанка» и Z-каналы сообщили, что провластный блогер Илья Ремесло, внезапно начавший ругать Путина, госпитализирован в психбольницу

Провластный блогер и юрист Илья Ремесло, известный своей борьбой с оппозицией и доносами на Алексея Навального, госпитализирован в психиатрическую больницу. «Фонтанка» пишет, что в справочной петербургской Психиатрической больницы № 3 им. Скворцова-Степанова подтвердили, что у них есть пациент с такими именем и фамилией.

Источник The Insider, знакомый с внутренним утройством больницы, отметил, что пациенты там практически полностью лишены связи с внешним миром и могут связаться только с близкими родственниками.

О том, что Илья Ремесло госпитализирован в психбольницу, ранее сегодня сообщили бывший «председатель парламента Новороссии» Олег Царев и Z-блогер Александр Картавых.

Накануне, 18 марта, в Telegram-канале Ремесло появилась серия постов с критикой российской власти и Владимира Путина. В частности, пропагандист, игравший активную роль в осуждении Навального по делу «Кировлеса», назвал Путина военным преступником, которого нужно судить, а также трусом за то, что он прячет своих детей.

Ремесло утверждал, что находится дома, в Петербурге, и не собирается уезжать из России. Перед предполагаемой госпитализацией он успел дать интервью Александру Плющеву.

