Писавший доносы на Навального и сотрудничавший с АП Илья Ремесло призвал к суду над Путиным и тут же оказался в психиатрической больнице

Провластный блогер, юрист Илья Ремесло, много лет позиционировавший себя как «борец с оппозицией», внезапно сделал серию заявлений, направленных против российской власти и лично Владимира Путина. Человек, писавший доносы на Алексея Навального, теперь требует судить Путина как военного преступника. «Слово защите» утверждает со ссылкой на собственный источник, что Ремесло решил стать «оппозиционером» после того, как в отношении него была начата доследственная проверка. Z-каналы пишут, что юриста госпитализировали в психбольницу.

The Insider выяснил, что Илья Борисович Ремесло действительно утром 19 марта поступил в петербургскую Психиатрическую больницу № 3 им. Скворцова-Степанова. Как именно он попал в больницу и с каким диагнозом, остается неизвестным, но связи с внешним миром у него нет.

Поздним вечером 17 марта в Telegram-канале Ильи Ремесло появился пост под заголовком «Пять причин, по которым я перестал поддерживать Владимира Путина». В тексте автор обвиняет российского лидера в том, что тот втянул страну в войну, которая «унесла уже точно 1–2 миллиона жертв» и принесла «рядовым гражданам» только вред, а также в разрушении экономики, «удушении свободы СМИ и интернета», несменяемости власти и уничтожении оппозиции.

«Итог: Владимир Путин не является легитимным президентом. Владимир Путин должен уйти в отставку и [быть] отдан под суд как военный преступник и вор».

Через час Ремесло выложил видео, в котором заверил, что его канал не взломали и что он действительно написал этот пост, а позднее добавил, что находится в России и не планирует уезжать. Более того, в принадлежащем Ксении Собчак Telegram-канале было опубликовано видео, где Ремесло повторяет, что находится в Санкт-Петербурге. На адресной табличке дома у него за спиной написано «ул. Глухарская 20». Фотографии этого дома можно найти, например, на сайте базы недвижимости ЦИАН.

В еще одной публикации Ремесло вспомнил историю с нападением провокаторов на Навального в аэропорту в сентябре 2017 года, которое, по его словам, было организовано по заказу первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко (впрочем, о том, что за «нападением с сардельками» стоит Кириенко, сам Навальный писал непосредственно после инцидента).

Наконец, Ремесло перешел последнюю красную линию, позволив себе написать о детях Путина, в том числе внебрачных:

«Путин — очень трусливый человек. И он сильно запугал своих детей. Дочери Путина не носят его фамилию, что является полным абсурдом. Все знают, кто такие на самом деле Тихонова и Воронцова. Отказ от родовой фамилии отца из-за страха — что может быть более жалким? <...>

Что касается младших детей от Кабаевой, то, судя по утечкам в YouTube (так уж работает кадровая политика нашего стратега, что его тайны продают по сходной цене, несмотря на борьбу с интернетом), это хорошие и симпатичные дети. Надеюсь, им не придется провести жизнь взаперти в золотой клетке и страхе».

«Он может быть в заложниках»

Выступление Ремесло ожидаемо вызвало бурную реакцию среди пропагандистов. Так, Владимир Соловьёв заявил, что у юриста «сорвало крышу», а также пустился в рассуждения о весеннем обострении психических заболеваний и «попутчиках власти», которые, «считая, что власть их недостаточно оценила, переходят в другой лагерь». Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов поначалу решил, что Ремесло взломали, но затем, по его словам, поговорил с блогером и тот подтвердил, что в постах изложено его мнение, которого он продолжает придерживаться.

«Я знал, что кто-то будет раскачивать страну, я знал о приготовлениях, которые идут к раскачке страны в нынешнее время. Конечно, я не знал, что это может сделать Илья Ремесло. <...>

Я очень сильно шокирован. <...> Это был абсолютно пророссийский, пропрезидентский человек, имеющий большие связи и в наших спецслужбах, и в АП. Человек, который делал огромный объем работы, был главным инициатором посадки Навального. <...> То, что он сейчас делает, — это очень страшная вещь, если он не находится в заложниках, что надо проверить».

Перед тем, как исчезнуть из информационного пространства, Ремесло успел дать интервью Александру Плющеву. В интервью он рассказал, что начал разочаровываться в Путине во время «бунта Пригожина»: пропагандист счел поведение своего президента трусливым. Затем, после безуспешных переговоров с Дональдом Трампом по поводу мирного процесса, Ремесло, по его словам, начал сомневаться, что «этот человек [Путин] вообще хочет когда-либо прекращать войну», и впоследствии пришел к выводу, что «с Путиным мы никуда уже не придем».

В ответ на вопрос, не опасается ли он уголовного преследования, Ремесло ответил, что правоохранительные органы сейчас работают плохо и медленно реагируют на доносы: «Такое впечатление, что система уже сама себя не особенно хочет защищать. Что-то такое странное творится».

«Я считаю, что власти Путина в этом году уже не будет, потому что его ресурс, мне кажется, заканчивается. <...> [В системе, построенной Путиным], нет механизма исправления ошибок, а ошибки имеют свойство накапливаться».

В то же время, по словам Ремесло, он понимал, «какие за этим последуют проблемы», но решил, что промолчать будет трусостью.

Ремесло также рассказал о своей работе на АП, где он занимался организацией кампаний против Навального и ФБК. Блогер отказался назвать конкретные суммы, которые получал за эту деятельность, заметив лишь, что деньги были «небольшие». Кроме того, по словам Ремесло, недавно он узнал, что на его «деятельность выделились гораздо бóльшие деньги», чем он получал.

«Проходит психиатрическое лечение»

Утром 19 марта правозащитный проект «Слово защите» со ссылкой на источник в Минобороны России написал, что обличительные посты Ремесло появились после того, как следственные органы начали в отношении него проверку. По словам источника, юрист, скорее всего, сделал эти заявления, чтобы представить преследование как политическое: «Он пытается из себя жертву режима, видимо, сделать оперативненько». По какой статье проверяют Ремесло, собеседник «СЗ» не уточнил.

Однако вскоре по сетке Z-каналов разошлась новость, что Ремесло отправили в психбольницу. Так, бывший «председатель парламента Новороссии» Олег Царёв написал в своем Telegram-канале, что «бывший юрист-блогер, в последние дни резко сменивший свою политическую ориентацию, сейчас проходит психиатрическое лечение. Самое разумное решение. Самое гуманное решение». Z-блогер Александр Картавых утверждает, что Ремесло вечером 18 марта госпитализировали в петербургскую психиатрическую больницу им. Скворцова-Степанова.

«Революция сорвана, вождь в дурке. Так у британской агентуры в очередной раз не получилось уничтожить Россию. Инфа прямо из самой больнички, человек верифицировался. Так что, если меня и вводят в заблуждение, то очень ловко».

