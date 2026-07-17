Провластного блогера Илью Ремесло задержали по делу о «фейках» об армии — ТАСС

Блогера Илью Ремесло задержали в Санкт-Петербурге по делу о военных «фейках». Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает агентство ТАСС.

Ремесло задержан по делу по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (предусматривает до 10 лет лишения свободы). Его доставят в Москву, где изберут меру пресечения, подтвердил адвокат блогера.

В чем заключаются обвинения против блогера, не уточняется.