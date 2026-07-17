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Новости

Провластного блогера Илью Ремесло задержали по делу о «фейках» об армии — ТАСС

The Insider
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Блогера Илью Ремесло задержали в Санкт-Петербурге по делу о военных «фейках». Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает агентство ТАСС. 

Ремесло задержан по делу по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (предусматривает до 10 лет лишения свободы). Его доставят в Москву, где изберут меру пресечения, подтвердил адвокат блогера. 

В чем заключаются обвинения против блогера, не уточняется. 

Обновлено 13:10. Близкие к силовикам Telegram-каналы также публикуют видео задержания блогера. 

Telegramhttps://t.me/ENews112/28033

Провластный блогер и юрист Илья Ремесло много лет позиционировал себя как «борец с оппозицией». Весной этого года он внезапно сделал серию заявлений, направленных против российской власти и лично Владимира Путина. Поздним вечером 17 марта в его Telegram-канале появился пост под заголовком «Пять причин, по которым я перестал поддерживать Владимира Путина». После этого в отдельном видеообращении он заверил, что он действительно автор этого сообщения, его канал не взломали и он намерен оставаться в России. 

Спустя пару дней Ремесло отправили на принудительное лечение в петербургскую Психиатрическую больницу. Его отпустили из нее спустя месяц. 

В интервью Ксении Собчак блогер позже рассказал, что его госпитализировали без подписанного согласия, «лечили» литием и отказались назвать диагноз. После выхода из больницы он продолжил писать критические посты в адрес российских властей. Например, накануне, 16 июля, в его Telegram-канале вышел пост, в котором Ремесло утверждал, что «все идет по заданному плану, в сторону смены старого руководства РФ в этом году». 

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