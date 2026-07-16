Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

77.96

EUR

88.91

OIL

75.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

111

 

 

 

 

 

Новости

Световой меч Люка Скайуокера из V эпизода «Звездных войн» продали с аукциона за рекордные для саги $3,7 млн

The Insider
Иллюстрация к материалу

Меч, который использовал на съемках V эпизода «Звездных войн» актер Марк Хэммил (играл Люка Скайуокера), продали на торгах за рекордную для этой серии фильмов сумму — больше $3,7 млн. Об этом накануне вечером сообщил аукционный дом Heritage Auctions, пишет The Hollywood Reporter. 

Изначально меч был выставлен на торгах за $1 млн, ожидалось, что конечная цена составит от одного до двух миллионов долларов. Однако, итоговая сумма превзошла эти оценки — она составила $3,75 млн.

По данным аукционного дома, это новый мировой рекорд для продажи с торгов реквизита из «Звёздных войн», который реально использовался на съемках. Предыдущий рекорд принадлежал оригинальной 20-дюймовой (примерно 50 см в длину) модели истребителя X-wing, которую использовали в сценах космических сражений в IV эпизоде. Этот экземпляр был продан в октябре 2023 года за $3,135 млн. 

Иллюстрация к материалу

Световой меч использовал в фильме главный герой — Люк Скайуокер — во время битвы с Дартом Вейдером в эпизоде «Империя наносит ответный удар». Именно в конце этой битвы Вейдер отсекал руку главному герою, а затем сообщал, что на самом деле является его отцом: 

«Это один из самых важных сохранившихся артефактов из вселенной „Звёздных войн“. Он происходит из эмоциональной кульминации фильма „Империя наносит ответный удар“ — сцены, которая навсегда изменила сагу и стала одним из самых незабываемых моментов в истории кино. Коллекционеры понимали, что они торгуются не просто за реквизит. Они боролись за подлинный фрагмент современной мифологии», — говорит исполнительный вице-президент Heritage Джо Маддалена.  

Иллюстрация к материалу

На аукционе, судя по фотографиям Heritage Auctions, меч шел в комплекте с «подставкой» в виде отсеченной руки. В ее создании участвовал британский гример Стюарт Фриборн, который работал над образами магистра Йоды и Чуббаки в оригинальной трилогии. 

Аукцион, состоявшийся в среду, был частью торгов Hollywood & Entertainment Signature Auction. Среди прочих лотов — шляпы из фильмов «Волшебник страны Оз» и «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», ховерборды из «Назад в будущее II» и другие. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Понауехавшие. Как релоканты поменяли экономику Армении, Грузии и Сербии
  2. Как тебе такое, Илон Маск? Документы секретных переговоров России и Китая вскрыли программу по уничтожению спутников Starlink
  3. Экзамена не будет, всем автомат. Как государство сокращает доступность высшего образования в России
  4. Вперед к победе капитализма. Как Куба стремительно демонтирует наследие Фиделя Кастро
  5. Остров Крым: без электричества, туристов и топлива крымский бизнес разоряется и закрывается

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте