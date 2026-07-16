Световой меч Люка Скайуокера из V эпизода «Звездных войн» продали с аукциона за рекордные для саги $3,7 млн

Меч, который использовал на съемках V эпизода «Звездных войн» актер Марк Хэммил (играл Люка Скайуокера), продали на торгах за рекордную для этой серии фильмов сумму — больше $3,7 млн. Об этом накануне вечером сообщил аукционный дом Heritage Auctions, пишет The Hollywood Reporter.
Изначально меч был выставлен на торгах за $1 млн, ожидалось, что конечная цена составит от одного до двух миллионов долларов. Однако, итоговая сумма превзошла эти оценки — она составила $3,75 млн.
По данным аукционного дома, это новый мировой рекорд для продажи с торгов реквизита из «Звёздных войн», который реально использовался на съемках. Предыдущий рекорд принадлежал оригинальной 20-дюймовой (примерно 50 см в длину) модели истребителя X-wing, которую использовали в сценах космических сражений в IV эпизоде. Этот экземпляр был продан в октябре 2023 года за $3,135 млн.
Световой меч использовал в фильме главный герой — Люк Скайуокер — во время битвы с Дартом Вейдером в эпизоде «Империя наносит ответный удар». Именно в конце этой битвы Вейдер отсекал руку главному герою, а затем сообщал, что на самом деле является его отцом:
«Это один из самых важных сохранившихся артефактов из вселенной „Звёздных войн“. Он происходит из эмоциональной кульминации фильма „Империя наносит ответный удар“ — сцены, которая навсегда изменила сагу и стала одним из самых незабываемых моментов в истории кино. Коллекционеры понимали, что они торгуются не просто за реквизит. Они боролись за подлинный фрагмент современной мифологии», — говорит исполнительный вице-президент Heritage Джо Маддалена.
На аукционе, судя по фотографиям Heritage Auctions, меч шел в комплекте с «подставкой» в виде отсеченной руки. В ее создании участвовал британский гример Стюарт Фриборн, который работал над образами магистра Йоды и Чуббаки в оригинальной трилогии.
Аукцион, состоявшийся в среду, был частью торгов Hollywood & Entertainment Signature Auction. Среди прочих лотов — шляпы из фильмов «Волшебник страны Оз» и «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», ховерборды из «Назад в будущее II» и другие.