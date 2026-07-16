Световой меч Люка Скайуокера из V эпизода «Звездных войн» продали с аукциона за рекордные для саги $3,7 млн

Меч, который использовал на съемках V эпизода «Звездных войн» актер Марк Хэммил (играл Люка Скайуокера), продали на торгах за рекордную для этой серии фильмов сумму — больше $3,7 млн. Об этом накануне вечером сообщил аукционный дом Heritage Auctions, пишет The Hollywood Reporter.

Изначально меч был выставлен на торгах за $1 млн, ожидалось, что конечная цена составит от одного до двух миллионов долларов. Однако, итоговая сумма превзошла эти оценки — она составила $3,75 млн.

По данным аукционного дома, это новый мировой рекорд для продажи с торгов реквизита из «Звёздных войн», который реально использовался на съемках. Предыдущий рекорд принадлежал оригинальной 20-дюймовой (примерно 50 см в длину) модели истребителя X-wing, которую использовали в сценах космических сражений в IV эпизоде. Этот экземпляр был продан в октябре 2023 года за $3,135 млн.