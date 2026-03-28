Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Поддержите нас

696

 

 

 

 

 

Новости

Голову дроида C-3PO из «Звездных войн» продали на аукционе за $1 млн

The Insider
Иллюстрация к материалу

Голова дроида C-3PO, использованная в пятом эпизоде «Звездных войн» «Империя наносит ответный удар» 1980 года, была продана на аукционе более чем за $1 млн. Она стала самым дорогим лотом на торгах, прошедших в Лос-Анджелесе со среды по пятницу, пишет газета The Guardian. 

Голова дроида была продана за 1 058 400 американских долларов. Она была выставлена на весенний аукцион предметов развлекательной индустрии, проходивший в аукционном доме Propstore в Лос-Анджелесе.

Помимо нее на торгах также были представлены гарпунный пистолет из фильма «Челюсти» ($327 600), волейбольный мяч Wilson из фильма «Изгой» с Томом Хэнксом ($189 000) и обломки меча из фильма «Властелин колец» ($252 000), а также другие предметы из таких фильмов, как «Пираты Карибского моря», «Терминатор», «Гарри Поттер и узник Азкабана» и другие. 

Голова C-3PO стала, по словам организаторов, «настоящим хитом»: 

«На торгах Propstore коллекционеры по-прежнему высоко ценят товары по „Звездным войнам“, и голова C-3PO из фильма „Империя наносит ответный удар“ стала настоящим хитом дня», — цитирует The Guardian операционного директора Propstore Брэндона Алингера.

В первый день аукциона — 25 марта — на торгах выставили около 250 различных предметов на общую сумму в $6,5 млн. Среди них был, например, золотой билет из фильма 1971 года «Вилли Вонка и шоколадная фабрика».

В случае с C-3PO это не самый дорогой реквизит из франшизы «Звездных войн», когда-либо проданный на аукционе. Как отмечает The Hollywood Repoter, световой меч Дарта Вейдера на аукционе в прошлом году был продан за $3,6 млн, а модель истребителя повстанцев X-wing из IV эпизода — за $3,1 млн. 

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте