Гитара, на которой записывались альбомы Pink Floyd в 1970–1983 годах, продана за рекордные $14,6 млн

Самой дорогой гитарой, когда-либо проданной на аукционе, стала электрогитара Дэвида Гилмора из Pink Floyd. Аукционный дом Christie's сообщил, что знаменитый «черный Stratocaster», на котором музыкант играл при записи альбомов группы с 1970 по 1983 год, ушел с торгов за $14,6 млн. Об этом пишет The New York Times.

Инструмент, известный как Black Stratocaster, установил мировой рекорд по стоимости среди гитар. Имя покупателя не раскрывается. Именно на этой гитаре записаны многие культовые композиции Pink Floyd, включая песни с альбомов «The Dark Side of the Moon», «Wish You Were Here» и «The Wall».

Изначально в Christie's предполагали, что Fender Stratocaster Гилмора может быть продан за $2–4 млн, однако итоговая цена значительно превысила ожидания.

До этого рекорд принадлежал электроакустической гитаре Martin D-18E 1959 года, с которой лидер Nirvana Курт Кобейн выступал на концерте MTV Unplugged в 1993 году. В 2020 году этот инструмент был продан за $6 млн. На тех же торгах была продана еще одна гитара Кобейна — синий Fender Mustang, использованный при съемках клипа «Smells Like Teen Spirit». Она ушла с аукциона за $6,9 млн.

Музыкальные инструменты были проданы в рамках торгов коллекции американского миллиардера Джима Ирсея, скончавшегося в 2025 году. Помимо них на аукционе выставлялись и другие инструменты, принадлежавшие известным рок-музыкантам.

