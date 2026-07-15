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До начала производства Украиной крылатых ракет SCALP, лицензированного Францией, пройдут годы — эксперт

The Insider
Фото: Lewis Joly/AP Photo

Фото: Lewis Joly/AP Photo

Франция передаст Украине лицензии на производство крылатых ракет SCALP, управляемых авиабомб AASM и совместно с Италией — ЗУР Aster 30. Об этом объявили Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон по итогам саммита «коалиции желающих» в Париже. Для Франции это первый случай передачи кому-либо лицензий на свое оружие, а для Украины — уже вторая подобная договоренность за неделю, после обещания Дональда Трампа выдать лицензию на ракеты для систем Patriot.

Насколько быстро эти договоренности могут превратиться в реальное производство, The Insider объяснил военный аналитик Давид Шарп:

«Это будет нелегко, и чем более высокотехнологичный проект, тем всё сложнее. Нужно оборудование, обучение украинского персонала и потом локализация производства. И наконец, сами контракты — кто платит, в какие сроки и где всё это строить, потому что во время активной войны любое такое предприятие будет приоритетной целью для России. Строить его придется либо изначально в каком-то неуязвимом месте под землей, либо за рубежом. Но если ты строишь за рубежом, то в игру вступает другая страна, и Украина попадает в зависимость от нее. Тут возникает множество вопросов организационного, делового и технического характера, не говоря уже о самом производстве, которое непросто сделать масштабным, тем более если оно будет расположено в Украине.

Производство такого рода ракет, как SCALP, затянется на годы. Даже если создание производства пойдет быстро, сама производственная цепочка очень длинная. Те же ракеты для систем Patriot производятся от начала работы над ракетой до выхода с конвейера в течение полутора лет. И это при наличии работающего производства, а тут мы должны сначала увидеть создание его самого, что дело нетривиальное».

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