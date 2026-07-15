До начала производства Украиной крылатых ракет SCALP, лицензированного Францией, пройдут годы — эксперт

Франция передаст Украине лицензии на производство крылатых ракет SCALP, управляемых авиабомб AASM и совместно с Италией — ЗУР Aster 30. Об этом объявили Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон по итогам саммита «коалиции желающих» в Париже. Для Франции это первый случай передачи кому-либо лицензий на свое оружие, а для Украины — уже вторая подобная договоренность за неделю, после обещания Дональда Трампа выдать лицензию на ракеты для систем Patriot.

Насколько быстро эти договоренности могут превратиться в реальное производство, The Insider объяснил военный аналитик Давид Шарп: