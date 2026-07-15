Во втором квартале ВВП Китая вырос на 4,3%, говорится в отчете Национального статистического бюро КНР. Китайская экономика продемонстрировала самый медленный рост за последние три года.

Изначально аналитики прогнозировали рост ВВП на 4,5% (в прошлом квартале он был 5%), однако эти прогнозы не оправдались. Цифры за второй квартал — ниже нижней границы целевого показателя Китая на весь год (4,5–5%).

Как отмечает CNBC со ссылкой на опрошенных аналитиков, одна из главных причин замедления — снижение инвестиций. Вложения в недвижимость сократились больше всего — на 18%, в инфраструктуру и производства — на 2,4 и 1,2% соответственно. По словам Ли Доакуя, профессора экономики в Университете Циньхуа, речь идет о «беспрецедентной интенсивности сокращения инвестиций».

Китаист, эксперт аналитического центра NEST Алексей Чигадаев пояснил The Insider, что на экономику КНР оказывают давление как внутренние, так и внешние факторы. Например, внешним шоком стал скачок цен на энергоносители из-за конфликта вокруг Ирана. Он ухудшил условия для промышленности и транспорта в КНР. Кроме того, влияет торговая напряженность в США, хотя «в данном квартале не стоит считать ее главным объяснением».

«Основная структурная проблема — слабый внутренний спрос. Китай несколько лет не может заменить инвестиционную модель роста моделью, основанной на потреблении. Население продолжает больше сберегать, чем тратить. Сказываются последствия кризиса на рынке недвижимости. Кроме того, частный сектор остается осторожным в инвестициях. Поэтому даже при довольно сильном экспорте инвестиции и потребление выглядят слабо. Это признают и власти, которые в последнее время много говорят о необходимости стимулировать внутреннее потребление, а не только производство», — поясняет эксперт.

По словам Чигадаева, быстрой перестройке модели роста мешает тот факт, что Пекин одновременно пытается решить несколько задач: сократить долговые риски регионов, стабилизировать рынок недвижимости и перевести экономику в сторону высокотехнологичных отраслей.

Накануне газета Wall Street Journal раскрыла подробности законопроекта об «адских санкциях» против России, ключевым автором которого был скончавшийся на днях сенатор Линдси Грэм. Документ предполагает в том числе вторичные санкции. Изначально его авторы предлагали введение 500-процентных пошлин на товары из стран, закупающих у России нефть, нефтепродукты, газ и уран. В обновленной версии пакета, направленного прежде всего против Китая и Индии, речь идет о пошлинах в размере до 100%.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь 15 июля раскритиковал законопроект и заверил, что Пекин «примет все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов своих предприятий и граждан».

По мнению Чигадаева, если документ будет принят «в максимально жестком варианте» и действительно начнет применяться, «для Китая это станет неприятным фактором, но вряд ли критическим»:

«Пекин уже несколько лет живет в условиях постоянного ужесточения американских ограничений и активно диверсифицирует экспортные рынки, снижая зависимость от США. Гораздо более чувствительными такие меры могут оказаться не для всего китайского экспорта, а для отдельных компаний и банков, работающих с российскими контрагентами. Именно риск вторичных санкций традиционно воспринимается в Пекине серьезнее, чем громкие политические заявления».

Он добавил, что введение подобных санкций будет воспринято Китаем как новая волна эскалации. Однако вряд ли это произойдет до встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом, предварительно анонсированной на сентябрь.