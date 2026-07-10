Китай впервые за десятилетия отказался от целевого показателя по созданию рабочих мест на фоне распространения ИИ

Власти Китая впервые за несколько десятилетий не включили в пятилетний план числовой целевой показатель по созданию рабочих мест в городах. Как пишет Bloomberg, это решение отражает растущую неопределенность на рынке труда по мере распространения искусственного интеллекта в экономике.

Согласно опубликованному в четверг плану Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР на 2026–2030 годы, вместо конкретной цифры государство намерено удерживать создание новых рабочих мест в городах «в значительном масштабе», а годовые ориентиры будут устанавливаться гибко, исходя из условий каждого года. Конкретный показатель отсутствует в среднесрочном экономическом плане страны впервые как минимум с 1990-х годов.

В документе говорится, что правительство будет «комплексно реагировать на влияние изменений внешней среды и развития новых технологий, таких как искусственный интеллект, на занятость». Промышленная трансформация и демографические сдвиги, отмечается в плане, также создают «новые вызовы для экономического развития и социального управления». Как отмечается, вероятно, под изменениями внешней среды имеется в виду давление на экспорт из-за растущих торговых барьеров. Министерство пообещало усилить меры по стимулированию найма и предпринимательства в ответ на развитие ИИ.

Еще в марте в ежегодном докладе о работе правительства Пекин ставил цель создать за год более 12 млн новых рабочих мест в городах при росте экономики на 4,5–5% — это самый скромный ориентир по росту ВВП с 1991 года. Целевой показатель по новым рабочим местам на прошедшую пятилетку составлял более 55 млн против 40 млн на период 1996–2000 годов, когда начали публиковаться сопоставимые данные. При этом официальный показатель не учитывает потерявших работу и потому отличается от чистого изменения занятости. Bloomberg пишет, что занятость традиционно остается для Пекина приоритетом, поскольку власти считают ее ключевым условием социальной стабильности.

Как отметил в комментарии The Insider китаист Алексей Чигадаев, хотя Китай отказался от цели по созданию рабочих мест в пятилетнем плане, ежегодные цели всё же остаются, как и другие четкие показатели занятости:

«В новом „Плане развития в сфере людских ресурсов и социального обеспечения на период 15-й пятилетки (2026–2030 гг.)“ теперь указано, что число новых рабочих мест должно сохраняться в „значительном масштабе“. Несмотря на это, годовые планы, включая правительственный доклад на 2026 год, по-прежнему содержат конкретные ориентиры. Например, на 2026 год поставлена цель создать более 12 млн новых рабочих мест в городах – есть также цель удержать уровень безработицы в городах в пределах 5,5% и помочь в трудоустройстве 25 млн безработных городских жителей и 6,5 млн граждан, испытывающих трудности с поиском работы. Китай переходит от политики „удержания занятости“ к стратегии „управления трансформацией“. Отказ от жестких количественных планов в долгосрочной перспективе – это сознательный шаг, позволяющий правительству быть более гибким и оперативно реагировать на быстрые изменения на местах. Ключевые усилия сосредоточены на создании новых рабочих мест в сфере ИИ, массовом переобучении населения, создании системы мониторинга рисков и цифровизации государственных служб занятости, а также внедрении новых профессий, новых программ обучения в университетах. Основной риск, который признают сами власти, – это возможное усиление социального неравенства, если переходный период затянется или не будет сопровождаться адресной поддержкой наиболее уязвимых групп».

Ранее сообщалось, что власти КНР планируют потратить около $295 млрд на строительство общенациональной сети дата-центров для ИИ, чтобы вытеснить Nvidia с внутреннего рынка и обогнать США.