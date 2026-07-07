Китайские власти собираются запретить доступ к отечественным передовым ИИ-моделям из-за рубежа — Reuters

Китайские власти провели серию переговоров с крупнейшими технологическими компаниями страны (среди участников — Alibaba, ByteDance и стартап Z.ai) о возможном ограничении доступа иностранных пользователей к наиболее продвинутым китайским ИИ-моделям, в том числе еще не выпущенным. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ходом консультаций.

Переговоры проходили на протяжении последнего месяца под руководством министерства коммерции КНР. По данным двух источников, обсуждалось введение ограничений как на закрытые, так и на открытые модели. Один из собеседников агентства рассказал, что чиновники рассматривают возможность квалифицировать утечку или кражу проприетарных ИИ-технологий как преступление по законодательству о национальной безопасности, а также обсуждают меры по ограничению круга лиц, допущенных к финансированию отечественных ИИ-стартапов. Источники отметили, что окончательный масштаб ограничений пока не определен — возможно, они распространятся только на будущие модели.

Отмечается, что причиной для беспокойства Пекина стали в том числе опасения в связи с американской ИИ-моделью Mythos, разработанной компанией Anthropic для специалистов по кибербезопасности. По словам двух источников, китайские власти обеспокоены потенциалом Mythos в области эксплуатации программных уязвимостей и возможностью ее применения Вашингтоном против китайских интересов. Эту озабоченность разделяет и основатель компании по кибербезопасности 360 Чжоу Хунъи, призвавший Китай создать собственный аналог модели.

Параллельные шаги по защите отечественного ИИ Пекин предпринял еще раньше. В апреле государственный плановый орган обязал Meta расторгнуть сделку по приобретению за $2 млрд китайского ИИ-стартапа Manus, а в начале июня власти ужесточили правила зарубежных сделок с участием китайских инвесторов, технологий и данных. Кроме того, в течение 2025 года были инициированы расследования против Manus и ряда других местных ИИ-стартапов, переместившихся за рубеж, — проверялось, не нарушили ли они законодательство об экспортном контроле.

Ранее Белый дом обвинил Китай в хищении американских технологий ИИ «в промышленных масштабах». Управление по науке и технологиям в опубликованном в апреле меморандуме заявило, что иностранные структуры, прежде всего китайские, ведут систематические кампании по краже американских ИИ-разработок.