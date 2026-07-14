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Новости

ЕС лишил Венецианскую биеннале финансирования из-за работы российского павильона

The Insider
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Еврокомиссия прекращает финансирование Венецианской биеннале. Об этом сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам.

«Культура и поддержка не должны становиться инструментом для оправдания агрессии», — сказала Каллас.

Кроме того, министры иностранных дел стран ЕС решительно осудили решение Международного олимпийского комитета вернуть российским спортсменам возможность участвовать в международных соревнованиях.

«Решение Международного олимпийского комитета пригласить российских спортсменов обратно к участию в международных соревнованиях не имеет ничего общего с реальностью. Министры решительно осуждают такое решение, поскольку оно совпадает с тем, что Россия убивает рекордное число украинских мирных жителей. Складывается впечатление, что МОК вознаграждает такие атаки», — сказала Каллас.

В этом году Россия впервые с начала полномасштабной войны против Украины участвовала в биеннале, что вызвало недовольство Украины и ее союзников. Работа российского павильона на выставке сопровождалась акциями протеста. 

Президент выставки Пьетранджело Буттафуоко называл возвращение России «настоящим перемирием» и «внешней политикой». Еще 21 апреля Кая Каллас заявила, что ЕС намерен сократить финансирование биеннале из-за возвращения России. В начале мая Еврокомиссия предупредила правительство Италии и организаторов выставки, что участие России нарушает санкции ЕС. 

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