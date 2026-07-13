Путин разрешил авиазаправщикам и структурам «Роснефти» засекретить данные об их работе на фоне топливного кризиса

Владимир Путин добавил часть структур «Роснефти», в числе которых топливные терминалы и НПЗ в Туапсе, в перечень компаний, которые могут самостоятельно определять объем раскрываемой информации. Это следует из указа, опубликованного в понедельник на портале правовой информации.
В список добавили следующие структуры госкорпорации:
- «РН-Морской терминал Туапсе»,
- «РН-Туапсинский НПЗ»,
- «РН-Краснодарнефтегаз» (занимается нефтегазодобычей на Кубани),
- «РН-Аэро» (оператор авиазаправочного бизнеса «Роснефти» в Москве),
- «РН-Морской терминал Находка» (Приморье),
- «РН-Пурнефтегаз» (разработывает месторождения углеводородов в ЯНАО),
- «РН-Юганскнефтегаз» (разработывает месторождения в ХМАО).
Эти компании теперь вправе частично не раскрывать информацию о своей деятельности. Сама компания «Роснефть» попала в этот перечень еще в 2023 году. Их включение в этот список объясняли тогда «необходимостью принять безотлагательные меры в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
В перечень в этот понедельник добавили и другие компании. В их числе:
- ООО «Базовый авиатопливный оператор» — топливозаправочная компания, которая занимается заправкой воздушных судов (Краснодарский край);
- АО Топливозаправочная компания «Кольцово» — обслуживает воздушные суда в аэропорту Екатеринбурга;
- ООО «Топливозаправочный комплекс Пулково» — совместное предприятие «дочек» «Роснефти» и ВТБ Банка, обслуживает аэропорт Санкт-Петербурга;
- ООО «Удмуртэнергонефть» — обеспечивает электро- и теплоснабжение объектов нефтедобычи (Ижевск);
- ООО «Нефтегазтехнология-Энергия» — снабжает объекты «Роснефти» на Кубани электроэнергией.
Примечательно, что три из пяти компаний обслуживают российские аэропорты. Последние тоже ощутили на себе охвативший Россию топливный кризис: малая авиация начала заправлять самолеты автомобильным бензином, а некоторые компании сообщили о критической нехватке топлива. Еще в начале июня правительство запретило экспорт авиационного керосина.