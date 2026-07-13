Путин разрешил авиазаправщикам и структурам «Роснефти» засекретить данные об их работе на фоне топливного кризиса

Владимир Путин добавил часть структур «Роснефти», в числе которых топливные терминалы и НПЗ в Туапсе, в перечень компаний, которые могут самостоятельно определять объем раскрываемой информации. Это следует из указа, опубликованного в понедельник на портале правовой информации.

В список добавили следующие структуры госкорпорации:

«РН-Морской терминал Туапсе» ,

, «РН-Туапсинский НПЗ» ,

, «РН-Краснодарнефтегаз» (занимается нефтегазодобычей на Кубани),

(занимается нефтегазодобычей на Кубани), «РН-Аэро» (оператор авиазаправочного бизнеса «Роснефти» в Москве),

(оператор авиазаправочного бизнеса «Роснефти» в Москве), «РН-Морской терминал Находка» (Приморье),

(Приморье), «РН-Пурнефтегаз» (разработывает месторождения углеводородов в ЯНАО),

(разработывает месторождения углеводородов в ЯНАО), «РН-Юганскнефтегаз» (разработывает месторождения в ХМАО).

Эти компании теперь вправе частично не раскрывать информацию о своей деятельности. Сама компания «Роснефть» попала в этот перечень еще в 2023 году. Их включение в этот список объясняли тогда «необходимостью принять безотлагательные меры в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

В перечень в этот понедельник добавили и другие компании. В их числе:

ООО «Базовый авиатопливный оператор» — топливозаправочная компания, которая занимается заправкой воздушных судов (Краснодарский край);

— топливозаправочная компания, которая занимается заправкой воздушных судов (Краснодарский край); АО Топливозаправочная компания «Кольцово» — обслуживает воздушные суда в аэропорту Екатеринбурга;

— обслуживает воздушные суда в аэропорту Екатеринбурга; ООО «Топливозаправочный комплекс Пулково» — совместное предприятие «дочек» «Роснефти» и ВТБ Банка, обслуживает аэропорт Санкт-Петербурга;

— совместное предприятие «дочек» «Роснефти» и ВТБ Банка, обслуживает аэропорт Санкт-Петербурга; ООО «Удмуртэнергонефть» — обеспечивает электро- и теплоснабжение объектов нефтедобычи (Ижевск);

— обеспечивает электро- и теплоснабжение объектов нефтедобычи (Ижевск); ООО «Нефтегазтехнология-Энергия» — снабжает объекты «Роснефти» на Кубани электроэнергией.

Примечательно, что три из пяти компаний обслуживают российские аэропорты. Последние тоже ощутили на себе охвативший Россию топливный кризис: малая авиация начала заправлять самолеты автомобильным бензином, а некоторые компании сообщили о критической нехватке топлива. Еще в начале июня правительство запретило экспорт авиационного керосина.