Суда проходят Ормузский пролив тайно, с выключенными системами идентификации — Bloomberg

Несколько судов за последние дни прошли Ормузский пролив в скрытом режиме, с отключенными системами идентификации, тогда как видимое судоходство через него почти полностью прекратилось после новой вспышки боевых действий между США и Ираном. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на предварительные данные аналитической компании Kpler. Все шесть сухогрузов и танкеров, пересекших пролив в воскресенье, шли с выключенными транспондерами. Такие «темные» проходы преобладали над видимыми и в предыдущие три дня.

Рано утром в понедельник, судя по данным систем автоматической идентификации (AIS), через пролив не прошло ни одно судно. При этом в последние дни корабли появлялись по разные стороны Ормузского пролива — в Персидском или Оманском заливе, — после того как в последний раз передавали свои координаты с противоположной стороны. Это указывает на то, что они пересекали пролив, не включая AIS.

Отмечается, что судовладельцы предпочитают уходить в тень на фоне обмена ударами между США и Ираном и их противоречащих друг другу заявлений о том, кто контролирует пролив. Видимое движение по южному коридору вдоль оманского побережья, который поддерживают США, полностью остановилось: последний проход по этому маршруту зафиксирован в среду. По северному маршруту, обозначенному Ираном как безопасный, единичные суда проходили до субботы включительно.

Иранские силы за последние семь дней атаковали четыре судна, все удары пришлись по северо-восточной стороне оманского полуострова Мусандам. Это говорит о том, что корабли, вероятно, шли по поддерживаемому США оманскому коридору. Проход по иранскому маршруту является альтернативой, но он означает для судовладельцев расходы, навязанные Тегераном, и риск санкций со стороны США. Корпус стражей исламской революции в ночь на понедельник заявил, что перехватил два судна, которые, по его версии, угрожали судоходству, двигаясь по нелегальному маршруту. Тайные проходы через Ормуз впервые стали массовыми в середине апреля, отмечает Bloomberg, когда ОАЭ начали вывозить нефть из Персидского залива на танкерах с отключенными транспондерами, — это отчасти объясняет, почему нефтяной дефицит во время войны оказался меньше, чем ожидалось в первые дни конфликта.

На выходных Иран и США выступили с противоположными заявлениями о статусе пролива. Тегеран объявил, что проход через него возможен только с разрешения иранской структуры, тогда как Центральное командование США подчеркнуло, что маршруты для свободного прохода судов по-прежнему открыты. Ранее движение танкеров через Ормузский пролив практически замерло после возобновления американских ударов по Ирану. В среду пролив в обоих направлениях пересекли лишь около 20 судов с сырьевыми товарами, минимум с момента заключения промежуточного мирного соглашения в середине июня.