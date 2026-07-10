Немецкий парламент одобрил реформу здравоохранения Германии, обязывающую фармкомпании вдвое увеличить скидки на лекарства

Верхняя палата парламента Германии, Бундесрат, одобрила масштабную реформу системы обязательного медицинского страхования, сообщает Reuters. Ранее в тот же день, 10 июля, закон на последнем заседании перед летними каникулами приняли депутаты Бундестага голосами консерваторов канцлера Фридриха Мерца и социал-демократов. Реформа, которая заставит фармацевтические компании снизить цены на лекарства, вступит в силу 1 января 2027 года, пишет Bloomberg.

По данным правительства Мерца, без реформы дефицит системы обязательного медицинского страхования к 2030 году превысил бы €40 млрд. Принятый закон позволит сэкономить около €16 млрд уже в следующем году — за счет ограничения расходов, повышения отчислений в систему и увеличения доплат для пациентов. Министр здравоохранения Нина Варкен заявила, что без этих мер со следующего года пришлось бы повышать взносы работников и работодателей. Она сказала:

«Финансовая ситуация в государственных страховых кассах драматическая, откладывать ее решение больше нельзя».

Она подчеркнула при этом, что рост взносов «не мог быть решением проблемы».

Итоговый текст закона существенно отличается от первоначального проекта. Производители лекарств со следующего года будут обязаны предоставлять скидку 15,5% на большинство брендированных препаратов, стоимость которых возмещается страховкой, — сейчас она составляет 7%. Изначально предлагалась плавающая скидка, но фармацевтические компании раскритиковали ее как непредсказуемую, и правительство заменило ее фиксированной. Варкен утверждает, что такая корректировка дает отрасли «надежность планирования», сохраняя при этом «справедливый вклад» фармкомпаний в экономику.

Фармацевтическая индустрия выступает против реформы. Компании Eli Lilly и Boehringer Ingelheim предупреждали, что повышение скидок может вынудить их перенести запланированные инвестиции из Германии в другие страны и сократить исследования новых лекарств. Глава немецкого подразделения AstraZeneca Александра Бишоп назвала меры «близорукими» — по ее словам, закон «наказывает инновации и ставит под угрозу доступ к новым лекарствам и стратегические инвестиции в Германию». В июне на немецкую реформу сослались США, начав расследование в отношении Германии из-за «систематической недоплаты за инновационные фармацевтические продукты», которое может закончиться введением пошлин.

Реформа здравоохранения — первая часть более широкого плана правительства Мерца по оживлению стагнирующей немецкой экономики. Среди других мер закона — ограничение ежегодного роста выплат медицинским учреждениям, сокращение части внебюджетных выплат врачам, снижение фиксированных субсидий на зубные протезы и ограничение бесплатной семейной страховки для некоторых супругов. Правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ в начале июля также представила пакет реформ, включающий €10 млрд ежегодных налоговых льгот, изменения в пенсионной системе и меры по строительству доступного жилья.