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Правящая коалиция Германии объявила о налоговых льготах и сокращении штата министерств на фоне сильного отставания от АдГ

The Insider
Фото: REUTERS/Axel Schmidt

Фото: REUTERS/Axel Schmidt

Правящая коалиция Германии представила пакет реформ, включающий €10 млрд ежегодных налоговых льгот для граждан с низкими доходами, изменения в пенсионной системе и меры по строительству доступного жилья. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что коалиция во главе с канцлером Фридрихом Мерцем отстает в опросах общественного мнения от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и находится под сильным давлением необходимости провести реформы, чтобы оживить экономику крупнейшей страны Евросоюза, однако до сих пор не может преодолеть внутренние разногласия внутри коалиции и набрать нужный темп. «Мы хотим вернуть Германию на правильный путь», — заявил Мерц журналистам в четверг.

Обширный список мер направлен на решение целого ряда проблем и сокращение бюрократии. Среди них — план борьбы с мошенничеством при получении пособий, отмена возможности получать больничный по телефону, а также цель сократить штат федеральных министерств на 8% за счет цифровизации.

Финансировать налоговые льготы планируется в основном за счет повышения максимальной ставки налога с 45 до 47% для граждан с самыми высокими доходами — от €280 тысяч и выше в год.

Еще в 2025 году The Insider писал, что коалиция ХДС/ХСС и СДПГ переживает глубокий политический и ценностный кризис, а поддержка ультраправой АдГ выросла с 11% в августе 2020 года до 26% в августе 2025-го. Таким образом, партия закрепилась как константа немецкой политики, и ее оппоненты пока не нашли адекватного ответа на этот вызов. В июне 2026 года рейтинг АдГ составил рекордные 29% по данным сразу нескольких опросов.

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