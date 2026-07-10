Z-блогера Егора Гузенко отправили в СИЗО по делу об экстремизме

Провоенного блогера Егора Гузенко, известного как Тринадцатый, арестовали на два месяца по делу об экстремизме. Сообщение об этом появилось в его Telegram-канале.

О том, что Гузенко вменяют именно экстремистскую статью 282 УК РФ , стало известно ранее на этой неделе. Об этом также сообщила редакция его Telegram-канала.

Подробности дела и обвинений в адрес «военкора» неизвестны.

В июне этого года блогера уже задерживала военная полиция. Авторы его канала тогда опасались, что после задержания его могут «обнулить» — так в провоенной среде называют внесудебную расправу или отправку на заведомо смертельно опасное задание.

Задержанию Гузенко предшествовала его критика в адрес Владимира Путина. В апреле этого года он публично раскритиковал его за объяснение отключений мобильной связи и интернета соображениями безопасности.

«Вы меня конечно извините, но знаете, товарищ верховный главнокомандующий, то, что вы сейчас говорите, это откровенная ложь, никого ваши отключения мобильной связи и интернета не защищают, всё это вранье», — писал он.

После этого, как утверждали в канале «Тринадцатый» со ссылкой на сослуживцев Гузенко, его отправили в штурм, отобрав телефон.

Это, впрочем, не первое задержание блогера. В 2024 году у него произошел конфликт с чеченским подразделением «Ахмат» и его командиром Апти Алаудиновым. Гузенко тогда же задержали в Ставрополье по обвинению в нападении на человека. Из СИЗО он вышел, подписав контракт с Минобороны, а позже рассказывал, что после задержания его избивали и пытали.