Z-блогера Гузенко, обвинившего Путина во лжи, отправили в штурм со сломанной ногой и ржавым автоматом — сослуживцы

Z-блогер Егор Гузенко («Тринадцатый»), участвующий в войне против Украины, пропал вскоре после того, как раскритиковал Владимира Путина за отключения интернета. Как сообщается в Telegram-канале «Тринадцатый» со ссылкой на сослуживцев Гузенко, его отправили в штурм, отобрав телефон. Связи с ним нет с 27 апреля.

«1 марта у Егора в Авдеевке случился двойной перелом ноги со смещением, в середине апреля результаты КТ показали, что малая берцовая кость у него срослась неправильно, а колено вообще не срослось», — говорится в сообщении от 8 мая. Авторы отмечают, что командиры Гузенко решили таким образом от него избавиться.

9 мая в канале появились новые подробности отправки Гузенко на боевое задание:

«Егору не дали собраться, вручили штатный РД и ржавый, клинивший автомат с убитого... То есть его отравили даже не со своим оружием. <...> На случай если произойдет непоправимое, Егор оставил большое видео, но мы очень надеемся и верим, что эти некрологи правды никто и никогда не увидит».

24 апреля Гузенко опубликовал пост, в котором назвал ложью слова Путина о том, что отключения интернета необходимы для безопасности:

«Товарищ верховный главнокомандующий, то что вы сейчас говорите, это откровенная ложь, никого ваши отключения мобильной связи и интернета не защищают, все это вранье. <...> Вы элементарно не можете обеспечить безопасность наших родных в глубоком тылу, пока мы воюем на фронте, и все ваши службы безопасности уже начинают казаться бесполезными».

В 2024 году у Гузенко произошел конфликт с чеченским подразделением «Ахмат» и его командиром Апти Алаудиновым. В октябре того же года блогера задержали в родном Новопавловске Ставропольского края по обвинению в нападении на человека. Из СИЗО он вышел, подписав контракт с Минобороны. Позднее Гузенко рассказал, что после задержания его избили и пытали.