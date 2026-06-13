Команда Z-блогера Егора Гузенко сообщила о его задержании военной полицией. Ранее он публично обвинил Путина во лжи

Провоенного блогера Егора Гузенко, известного как Тринадцатый, задержала военная полиция. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале. В посте сказано, что Гузенко забрали из медроты, несмотря на травмы, полученные на фронте.

Перед этим, по словам команды блогера, он дал показания в военной прокуратуре. Авторы сообщения опасаются, что после задержания его могут «обнулить» — так в провоенной среде называют внесудебную расправу или отправку на заведомо смертельно опасное задание.

В апреле он раскритиковал Владимира Путина за объяснение отключений мобильной связи и интернета соображениями безопасности:

«Вы меня конечно извините, но знаете, товарищ верховный главнокомандующий, то что вы сейчас говорите это откровенная ложь, никого ваши отключения мобильной связи и интернета не защищают, всё это вранье».

После этого, как утверждали в канале «Тринадцатый» со ссылкой на сослуживцев Гузенко, его отправили в штурм, отобрав телефон. Он долгое время не выходил на связь. По словам авторов публикации, на тот момент у Гузенко оставались тяжелые травмы: в марте в Авдеевке у него произошел двойной перелом ноги со смещением, а в середине апреля КТ показала, что малая берцовая кость срослась неправильно, а колено не срослось.

Позднее в канале утверждали, что перед отправкой на боевое задание Гузенко не дали собраться и выдали ржавый автомат, который клинил. Командиры могли таким образом попытаться от него избавиться, полагают соратники.

В 2024 году у Гузенко произошел конфликт с чеченским подразделением «Ахмат» и его командиром Апти Алаудиновым. В октябре того же года блогера задержали в Новопавловске Ставропольского края по обвинению в нападении на человека. Из СИЗО он вышел после подписания контракта с Минобороны. Позднее Гузенко рассказывал, что после задержания его избивали и пытали.