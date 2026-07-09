Путин передал во временное управление долю связанной с Gunvor кипрской компании в терминале «Усть-Луга Ойл»

Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление акций АО «Усть-Луга Ойл» — оператора крупнейшего в Европе терминала по перевалке нефтепродуктов в порту Усть-Луга. Документ, опубликованный 9 июля на портале правовой информации, вносит этот пакет в перечень активов, подпадающих под указ о «временном управлении некоторым имуществом» от 25 апреля 2023 года. Акции принадлежат кипрской компании Capefar Limited.

Capefar связана с международным нефтетрейдером Gunvor, который в 2009 году инициировал строительство терминала и вложил в него около $1 млрд. Gunvor был основан российским миллиардером Геннадием Тимченко и шведом Тёрбьерном Тёрнквистом. Тимченко в 2014 году был вынужден продать свою долю в компании, поскольку попал под санкции.

В 2015 году Gunvor продал 74% «Усть-Луга Ойл» структуре миллиардера Андрея Бокарева, выручив $1,7 млрд, однако оставшиеся 26% сохранил за собой через кипрскую структуру вместе с местами в совете директоров. Позднее блокирующий пакет в компании приобрела «Транснефть». Указ Путина не затрагивает долей российских акционеров.

Механизм временного управления, введенный весной 2023 года, позволяет передавать активы иностранных владельцев под контроль Росимущества без формальной смены собственника. Ранее по той же схеме государство забрало российские активы энергокомпаний Fortum и Uniper, а затем Danone и Carlsberg (пивоваренная компания «Балтика»). В ряде случаев такие активы впоследствии продавались близким к власти предпринимателям.

Терминал «Усть-Луга Ойл» рассчитан на перевалку до 30 млн тонн нефтепродуктов в год, его резервуарный парк вмещает 960 тысяч кубометров топлива. С конца марта порт Усть-Луга стал одной из главных целей украинских дальнобойных дронов — тогда порт около двух недель не мог принимать и отгружать топливо, а по оценкам OSINT-аналитиков, повреждения получила почти треть резервуарного парка.

Атаки на балтийские порты продолжались и после восстановления их работы. В ночь на 6 июля, за три дня до подписания указа, инфраструктура в районе Усть-Луги вновь была повреждена в результате массированного налета беспилотников — власти Ленинградской области заявили о 62 сбитых дронах.

В декабре 2025 года стало известно, что Тёрнквист продаст свою долю менеджменту Gunvor и уйдет в отставку. В конце октября того же года компания сообщила о намерении купить иностранные активы «Лукойла», попавшего под американские санкции, однако позднее получила отказ от Минфина США. Американское ведомство назвало компанию «марионеткой Кремля».