СМИ во главе с The New York Times потребовали наказать OpenAI за ложь суду в деле о нарушении авторских прав

Группа американских газет, включая The New York Times и New York Daily News, обратилась в четверг в федеральный суд Манхэттена с требованием применить санкции к OpenAI. Издания утверждают, что компания лгала суду о своей способности проверять собственные системы на предмет использования миллионов их статей при обучении искусственного интеллекта, сообщает Reuters.

Как говорится в поданном СМИ ходатайстве, OpenAI заявляла суду, что не может искать защищенные авторским правом материалы изданий в своих больших языковых моделях, скрывая при этом, что проводила такие поиски «еще до того, как первый из истцов подал иск». Кроме того, по словам газет, компания удалила миллиарды относящихся к делу разговоров пользователей с ChatGPT или сделала их недоступными для поиска. Издания просят суд взыскать с OpenAI судебные издержки и признать, что логи чатов подтверждают неправомерное использование их материалов. Ведущий юрист The New York Times Иэн Кросби заявил, что «на протяжении более двух лет OpenAI лгала NYT, истцам от Daily News, общественности и суду» — компания называла поиск копий статей в выдаче ChatGPT «невыполнимым, обременительным и вторгающимся в частную жизнь пользователей», одновременно скрывая, что уже проводила такие поиски.

OpenAI ранее сообщала суду, что у нее нет инструментов для поиска защищенного авторским правом контента в датасетах и логах, однако позже сотрудник компании под присягой показал, что OpenAI «провела множественные поиски контента истцов», говорится в ходатайстве. Представитель OpenAI Дрю Пусатери в ответ заявил, что «по мере того, как дело NYT слабеет и они вынуждены отказываться от претензий», издания «продолжают попытки вторгнуться в частную жизнь людей, не имеющих отношения к делу, в том числе выдвигая эти откровенно ложные обвинения». В прошлом месяце The New York Times действительно отозвала одну из дополнительных претензий к OpenAI в уточненной версии иска.

The New York Times подала иск против OpenAI и ее крупнейшего инвестора Microsoft в 2023 году, обвинив компании в использовании миллионов своих статей без разрешения для обучения языковой модели, лежащей в основе ChatGPT. Это дело — одно из множества разбирательств, инициированных правообладателями, включая писателей, художников и музыкальные лейблы, против технологических компаний, среди которых OpenAI, Anthropic и Meta.

Ранее OpenAI отложила полный публичный запуск своей новейшей модели GPT-5.6 по просьбе властей США, ограничив на первом этапе доступ к ней узким кругом проверенных партнеров. В новую линейку входят флагманская GPT-5.6 Sol, а также модели среднего уровня Terra и более дешевая Luna.