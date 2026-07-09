НАТО заменит американские радиолокационные самолёты AWACS на шведские Saab GlobalEye

НАТО закупит до 10 самолётов ДРЛОиУ Saab GlobalEye шведского производства, которые заменят устаревающие американские Boeing E-3A Sentry AWACS. Об этом объявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на Форуме оборонной промышленности на саммите НАТО в Анкаре, сообщает Anadolu. По его словам, закупка направлена на модернизацию систем воздушного наблюдения и раннего предупреждения.

Замена AWACS стала одним из трёх крупных многонациональных проектов, представленных Рютте в рамках так называемого Big Reveal. Кроме того, альянс запускает программу модернизации парка транспортных самолётов Airbus A400M и самолётов-заправщиков Airbus A330 MRTT — несколько стран-союзниц официально объявили о предстоящей поставке дополнительных A330 MRTT. Третий проект — совместная закупка беспилотников MQ-4C Triton для усиления разведки и наблюдения. Рютте сказал:

«Эти дополнительные самолёты обеспечат постоянное наблюдение над обширными морскими районами».

Генсек также представил инициативу Drone Edge, в рамках которой союзники обязались вложить более $40 млрд в средства борьбы с беспилотниками в течение следующих пяти лет и к концу 2027 года впятеро увеличить число подготовленных операторов дронов. Для ускорения закупок НАТО создаст «маркетплейс» протестированных и совместимых с системами альянса противодроновых решений. Среди других объявленных инициатив — платформа Front Door, единая точка входа для оборонных компаний к закупкам НАТО, программа по стратегическому сырью для оборонного производства, сеть военных заводов NATO Engine и космическая инициатива HALO по объединению военных спутников союзников в единую группировку.

Отдельно заместитель генсека НАТО Радмила Шекеринска объявила о расширении роли Турции в проектах альянса. Анкара инвестирует в натовскую инициативу по противовоздушной обороне, а также передаст альянсу два спутника наблюдения собственного производства, построенных TUBITAK по контрактам на сумму более $300 млн.

До этого Рютте, выступая на том же форуме, призвал к «трансатлантической оборонно-промышленной революции», фактически впервые открыто заявив о вступлении альянса в гонку вооружений. Генсек потребовал от правительств долгосрочных заказов и «костра из бюрократических препон» в закупках, а от промышленности — готовности брать на себя больше рисков.