НАТО расширило мандат авиамиссии в государствах Балтии — теперь истребители смогут действовать как ПВО

Члены НАТО договорились преобразовать миссию воздушного патрулирования над странами Балтии, действующую уже более двадцати лет, в миссию противовоздушной обороны. Пилоты получат расширенный мандат, включающий уничтожение «объектов, представляющих угрозу», заявил в среду президент Литвы Гитанас Науседа, передает Reuters.

Миссия воздушного патрулирования в Литве, Латвии и Эстонии — трех граничащих с Россией странах, у которых нет собственных истребителей, — была запущена в 2004 году, сразу после их вступления в альянс. Самолеты НАТО идентифицируют и сопровождают российские военные борты, летающие в воздушном пространстве вблизи этих государств. Науседа пояснил журналистам в Анкаре, что нынешний формат рассчитан на мирное время, когда истребители реагируют на инциденты сопровождением, демонстрируя таким образом сдерживание, однако «то, что происходит сегодня, — не совсем мирная обстановка».

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна написал в Twitter (X), что обновленная миссия получит «большую гибкость и сможет более быстро реагировать на воздушные угрозы». Сейчас истребители поднимаются в воздух навстречу каждому российскому военному самолету, летящему над международными водами вдоль побережья трех балтийских стран — от Калининградской области до Финского залива, вплоть до границы с основной территорией России. В 2014 году, после аннексии Крыма, миссию расширили — теперь в ней задействовано более десятка истребителей из трех ротирующихся стран НАТО, базирующихся на двух аэродромах региона.

В этом году самолеты миссии уже открывали огонь. В мае истребители НАТО сбили предположительно сбившийся с курса украинский беспилотник над Эстонией, а в июне — над Латвией. В альянсе заявили, что это первые случаи применения оружия миссией для защиты стран НАТО. Второй дрон, по данным Минобороны Латвии, вошел в воздушное пространство страны из-за применения Россией средств радиоэлектронной борьбы.

В прошлом году истребители миссии также поднимались в воздух, когда Россия направила Су-35 для сопровождения танкера «теневого нефтяного флота» после того, как Эстония попыталась его задержать. Тогда самолеты НАТО не вступали в контакт с российским истребителем.