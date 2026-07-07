НАТО опубликовало обновленный отчет Defence Expenditure of NATO Countries (2014–2026), в котором представлены оценки военных расходов стран альянса на 2026 год. Документ показывает, что после полномасштабного вторжения России в Украину европейские члены НАТО продолжают резко увеличивать расходы на оборону.

Недостаточный уровень военных расходов европейских членов НАТО остается одной из главных претензий президента США Дональда Трампа к союзникам. Вашингтон требует от стран НАТО взять на себя бóльшую ответственность за собственную безопасность. Отчет показывает, что некоторые страны уже перегнали США в расходах на оборону, если считать долю оборонных расходов к ВВП стран.

При этом в докладе не уточняется, каким образом отдельные страны достигли необходимого уровня расходов, что оставляет вопросы относительно методики подсчета.

Европа продолжает сокращать разрыв с США

Согласно отчету, расходы европейских стран НАТО и Канады на основные оборонные нужды вырастут с $372 млрд в 2022 году до $634 млрд в 2026 году. За этот период ожидаемый рост составит около 70%. Для сравнения, расходы США за тот же период увеличатся с $780 млрд до $850 млрд, то есть примерно на 9%.