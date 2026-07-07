Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

77.97

EUR

89.26

OIL

74.13

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

388

 

 

 

 

 

Новости

Европа стремительно наращивает оборонные бюджеты, а страны Балтии обогнали США по доле военных расходов — отчет НАТО

The Insider
Иллюстрация к материалу

НАТО опубликовало обновленный отчет Defence Expenditure of NATO Countries (2014–2026), в котором представлены оценки военных расходов стран альянса на 2026 год. Документ показывает, что после полномасштабного вторжения России в Украину европейские члены НАТО продолжают резко увеличивать расходы на оборону.

Недостаточный уровень военных расходов европейских членов НАТО остается одной из главных претензий президента США Дональда Трампа к союзникам. Вашингтон требует от стран НАТО взять на себя бóльшую ответственность за собственную безопасность. Отчет показывает, что некоторые страны уже перегнали США в расходах на оборону, если считать долю оборонных расходов к ВВП стран. 

При этом в докладе не уточняется, каким образом отдельные страны достигли необходимого уровня расходов, что оставляет вопросы относительно методики подсчета.

Европа продолжает сокращать разрыв с США

Согласно отчету, расходы европейских стран НАТО и Канады на основные оборонные нужды вырастут с $372 млрд в 2022 году до $634 млрд в 2026 году. За этот период ожидаемый рост составит около 70%. Для сравнения, расходы США за тот же период увеличатся с $780 млрд до $850 млрд, то есть примерно на 9%.

Иллюстрация к материалу

После аннексии Крыма европейские страны дополнительно направили на оборону более $1,3 трлн

Один из графиков отчета показывает, сколько дополнительных средств европейские страны НАТО и Канада направили на оборону по сравнению с 2014 годом — когда Россия аннексировала Крым. Если в 2015 году речь шла всего о $5 млрд, то к концу 2026 года эта сумма, по оценке НАТО, достигнет $1,364 трлн (в ценах 2021 года). Особенно быстро расходы начали расти после полномасштабного вторжения России в Украину: только за 2024–2026 годы объем дополнительных вложений почти удвоился — с $716 млрд до $1,364 трлн.

Иллюстрация к материалу

НАТО меняет структуру военных расходов

Отчет показывает, что многие страны НАТО меняют структуру военных расходов. Если в 2014 году большая часть бюджетов приходилась на содержание личного состава, то к 2026 году значительно выросла доля средств, направляемых на закупку вооружений и военной техники.

Например:

  • в Польше доля расходов на вооружение выросла с 18,8% оборонного бюджета в 2014 году до 55,9% в 2026-м;
  • в Литве — с 14% до 47,6%;
  • в Латвии — с 7,6% до 40,1%;
  • в Эстонии — с 22% до 40,1%;
  • в Греции — с 8,2% до 37,7%.

При этом доля расходов на персонал во многих странах, напротив, сокращается.

Лидерами НАТО по расходам относительно экономики стали страны Балтии

Самые высокие расходы на основные оборонные нужды относительно ВВП в 2026 году, по оценке НАТО, будут у:

  • Литвы — 5,33% ВВП;
  • Эстонии — 5,10%;
  • Латвии — 4,92%;
  • Польши — 4,68%;
  • Греции — 3,65%.

Расходы США составят 3,17% ВВП. 

Расходы на оборону больше всего выросли в странах Балтии и Польше

Согласно данным НАТО, самые высокие темпы роста основных оборонных расходов зафиксированы у стран Балтии, Польши и ряда других европейских государств. Страны с наибольшим ростом основных оборонных расходов с 2014 по 2026 год:

  • Литва — +777%
  • Латвия — +536%
  • Дания — +294%
  • Польша — +284%
  • Швеция — +271%
  • Турция — +240%
  • Эстония — +232%
  • Венгрия — +227%
  • Нидерланды — +186%
  • Испания — +183%

За ними следуют Чехия (+178%), Словакия (+164%), Канада (+162%), Норвегия (+157%), Северная Македония (+156%), Германия (+155%), Румыния (+149%), Бельгия (+148%), Албания (+138%), Болгария (+138%), Словения (+125%), Италия (+108%), Черногория (+107%), Португалия (+106%), Финляндия (+100%), Греция (+95%), Хорватия (+65%), Великобритания (+42%), Франция (+39%).

Для сравнения, реальные военные расходы США за тот же период увеличились лишь на 13,8%.

Иллюстрация к материалу

Только пять стран уже выполняют новую цель НАТО

На саммите в Гааге в 2025 году страны НАТО договорились к 2035 году довести расходы на оборону и безопасность до 5% ВВП, из которых 3,5% ВВП должны приходиться непосредственно на основные оборонные расходы, а еще 1,5% — на связанные с безопасностью инвестиции, включая защиту критической инфраструктуры, кибербезопасность и развитие оборонной промышленности.

Согласно оценкам НАТО, уже в 2026 году пять стран выполнят новый норматив по основным военным расходам в 3,5% ВВП. Это Литва, Эстония, Латвия, Польша и Греция.

Словения остается единственной страной НАТО ниже прежней цели в 2% ВВП

Отчет также показывает, что в 2025 году прежний целевой показатель расходов на оборону в размере 2% ВВП не выполнили три страны — Албания, Словения и Чехия. 

Однако в 2026 году Албания и Чехия, как ожидается, превысят этот уровень. Для Словении в документе сделана отдельная оговорка: новое правительство страны объявило о намерении увеличить оборонные расходы до более чем 2% ВВП, однако в текущих оценках НАТО Словения остается единственной страной альянса, которая пока не достигает прежнего целевого показателя.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Прощание со сверхдоходами: корпорации почти во всех российских отраслях теряют доходность или терпят убытки
  2. Ракета класса «земля – сарай». Как «Орешник» превратился из грозного чудо-оружия в символ девальвации российских угроз
  3. Бездомная Европа: как жилищный кризис стал главной проблемой ЕС
  4. «Я посмотрел на ситуацию с бензином и кафе закрыл, пока не разорился». Как Крым переживает курортный сезон без света и топлива
  5. Вперед к победе капитализма. Как Куба стремительно демонтирует наследие Фиделя Кастро

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте