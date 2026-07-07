НАТО опубликовало обновленный отчет Defence Expenditure of NATO Countries (2014–2026), в котором представлены оценки военных расходов стран альянса на 2026 год. Документ показывает, что после полномасштабного вторжения России в Украину европейские члены НАТО продолжают резко увеличивать расходы на оборону.
Недостаточный уровень военных расходов европейских членов НАТО остается одной из главных претензий президента США Дональда Трампа к союзникам. Вашингтон требует от стран НАТО взять на себя бóльшую ответственность за собственную безопасность. Отчет показывает, что некоторые страны уже перегнали США в расходах на оборону, если считать долю оборонных расходов к ВВП стран.
При этом в докладе не уточняется, каким образом отдельные страны достигли необходимого уровня расходов, что оставляет вопросы относительно методики подсчета.
Европа продолжает сокращать разрыв с США
Согласно отчету, расходы европейских стран НАТО и Канады на основные оборонные нужды вырастут с $372 млрд в 2022 году до $634 млрд в 2026 году. За этот период ожидаемый рост составит около 70%. Для сравнения, расходы США за тот же период увеличатся с $780 млрд до $850 млрд, то есть примерно на 9%.
После аннексии Крыма европейские страны дополнительно направили на оборону более $1,3 трлн
Один из графиков отчета показывает, сколько дополнительных средств европейские страны НАТО и Канада направили на оборону по сравнению с 2014 годом — когда Россия аннексировала Крым. Если в 2015 году речь шла всего о $5 млрд, то к концу 2026 года эта сумма, по оценке НАТО, достигнет $1,364 трлн (в ценах 2021 года). Особенно быстро расходы начали расти после полномасштабного вторжения России в Украину: только за 2024–2026 годы объем дополнительных вложений почти удвоился — с $716 млрд до $1,364 трлн.
НАТО меняет структуру военных расходов
Отчет показывает, что многие страны НАТО меняют структуру военных расходов. Если в 2014 году большая часть бюджетов приходилась на содержание личного состава, то к 2026 году значительно выросла доля средств, направляемых на закупку вооружений и военной техники.
Например:
- в Польше доля расходов на вооружение выросла с 18,8% оборонного бюджета в 2014 году до 55,9% в 2026-м;
- в Литве — с 14% до 47,6%;
- в Латвии — с 7,6% до 40,1%;
- в Эстонии — с 22% до 40,1%;
- в Греции — с 8,2% до 37,7%.
При этом доля расходов на персонал во многих странах, напротив, сокращается.
Лидерами НАТО по расходам относительно экономики стали страны Балтии
Самые высокие расходы на основные оборонные нужды относительно ВВП в 2026 году, по оценке НАТО, будут у:
- Литвы — 5,33% ВВП;
- Эстонии — 5,10%;
- Латвии — 4,92%;
- Польши — 4,68%;
- Греции — 3,65%.
Расходы США составят 3,17% ВВП.
Расходы на оборону больше всего выросли в странах Балтии и Польше
Согласно данным НАТО, самые высокие темпы роста основных оборонных расходов зафиксированы у стран Балтии, Польши и ряда других европейских государств. Страны с наибольшим ростом основных оборонных расходов с 2014 по 2026 год:
- Литва — +777%
- Латвия — +536%
- Дания — +294%
- Польша — +284%
- Швеция — +271%
- Турция — +240%
- Эстония — +232%
- Венгрия — +227%
- Нидерланды — +186%
- Испания — +183%
За ними следуют Чехия (+178%), Словакия (+164%), Канада (+162%), Норвегия (+157%), Северная Македония (+156%), Германия (+155%), Румыния (+149%), Бельгия (+148%), Албания (+138%), Болгария (+138%), Словения (+125%), Италия (+108%), Черногория (+107%), Португалия (+106%), Финляндия (+100%), Греция (+95%), Хорватия (+65%), Великобритания (+42%), Франция (+39%).
Для сравнения, реальные военные расходы США за тот же период увеличились лишь на 13,8%.
Только пять стран уже выполняют новую цель НАТО
На саммите в Гааге в 2025 году страны НАТО договорились к 2035 году довести расходы на оборону и безопасность до 5% ВВП, из которых 3,5% ВВП должны приходиться непосредственно на основные оборонные расходы, а еще 1,5% — на связанные с безопасностью инвестиции, включая защиту критической инфраструктуры, кибербезопасность и развитие оборонной промышленности.
Согласно оценкам НАТО, уже в 2026 году пять стран выполнят новый норматив по основным военным расходам в 3,5% ВВП. Это Литва, Эстония, Латвия, Польша и Греция.
Словения остается единственной страной НАТО ниже прежней цели в 2% ВВП
Отчет также показывает, что в 2025 году прежний целевой показатель расходов на оборону в размере 2% ВВП не выполнили три страны — Албания, Словения и Чехия.
Однако в 2026 году Албания и Чехия, как ожидается, превысят этот уровень. Для Словении в документе сделана отдельная оговорка: новое правительство страны объявило о намерении увеличить оборонные расходы до более чем 2% ВВП, однако в текущих оценках НАТО Словения остается единственной страной альянса, которая пока не достигает прежнего целевого показателя.