SWIFT запустил блокчейн-платформу с участием 16 банков, чтобы конкурировать со стейблкоинами

Международная система межбанковских сообщений SWIFT запустила распределенный реестр на основе блокчейна, к которому на первом этапе подключились 16 банков, в том числе Citi, HSBC, UBS, BNP Paribas, BNY, Standard Chartered, MUFG, ANZ, DBS и Lloyds. Проект должен обеспечить круглосуточные платежи и позволить традиционному банковскому сектору конкурировать с растущей индустрией стейблкоинов, сообщает Reuters.

Базирующаяся в Бельгии SWIFT, через которую проходит подавляющая часть межбанковских сообщений в мире, пояснила, что новый реестр позволит переводить деньги, переведенные в цифровую форму на блокчейне (так называемые токенизированные средства), круглосуточно и без выходных. В отличие от обычного перевода, в такой платеж можно заложить условия его исполнения: например, чтобы деньги автоматически уходили продавцу только после подтверждения поставки. По оценке агентства, это одна из самых масштабных попыток традиционных банков освоить блокчейн, сохранив при этом требования регуляторов к комплаенсу и операционному контролю.

В SWIFT заявили, что участие банков демонстрирует «высокий глобальный спрос» на систему, которая даст внутренним платформам токенизированных платежей разных банков возможность взаимодействовать друг с другом. Запуск стал первым практическим применением реестра, анонсированного SWIFT в прошлом году. В перспективе технология может открыть путь к программируемым деньгам и так называемой агентной коммерции, когда автоматизированные системы проводят платежи и сделки от имени пользователей.

Как отмечается, инициатива отражает подготовку мировых банков к будущему, в котором депозиты, активы и платежи все чаще будут токенизироваться в цифровых реестрах, оставаясь при этом внутри регулируемой финансовой системы. SWIFT обслуживает трансграничные платежи между более чем 11,5 тысячи банков и финансовых компаний в 200 с лишним странах. По оценке самой организации, каждые два-три дня через систему проходят транзакции на сумму, эквивалентную мировому ВВП.

Запуск блокчейн-реестра происходит на фоне усиливающейся конкуренции между традиционными финансовыми институтами и рынком стейблкоинов объемом $315 млрд, на котором доминируют эмитенты Tether и Circle. Стейблкоины позволяют переводить средства напрямую, без посредников.

Ранее компания Tether, выпускающая крупнейший в мире стейблкоин USDT, по запросу американских властей заблокировала активы на $344 млн — рекордную сумму в своей истории.