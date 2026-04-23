Tether заморозила крупнейшую в своей истории сумму — $344 млн в стейблкойне USDT — по запросу американских властей

Компания Tether, выпускающая крупнейший в мире стейблкоин USDT, заблокировала активы на сумму $344 млн на двух адресах в блокчейне Tron, о чем сообщается в ее блоге. Заморозка была проведена в координации с американскими правоохранительными органами и Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) после того, как адреса были идентифицированы как связанные с незаконной деятельностью.

Компания не уточнила характер нарушений и личности владельцев кошельков. По данным аналитической фирмы AMLbot, эти адреса фигурировали в материалах, связанных с мошенническими схемами. По заявлению Tether, публичные блокчейны дают следователям то, чего лишены наличные деньги: видимый след транзакций, позволяющий отслеживать движение средств и замораживать активы до того, как они уйдут дальше.

Как заявил генеральный директор Tether Паоло Ардоино, «USDT не является тихой гаванью для незаконной деятельности»:

«Когда обнаруживаются достоверные связи с подсанкционными структурами или преступными сетями, мы действуем немедленно и решительно».

Нынешняя блокировка разворачивается на фоне дискуссии об ответственности эмитентов стейблкоинов за пресечение незаконных финансовых потоков, отмечает издание Coindesk. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) предупредила о росте использования стейблкоинов для обхода санкций и отмывания денег. Дополнительное внимание к теме привлек апрельский взлом протокола Drift на $285 млн, после которого критики обвинили эмитента стейблкоина USDC, компанию Circle, в недостаточно оперативной реакции. Tether заявила, что сотрудничает с более чем 340 правоохранительными органами в 65 странах и поддержала свыше 2300 расследований, в ходе которых было заморожено в общей сложности $4,4 млрд.

Ранее американские власти заморозили стейблкоины российской криптобиржи Garantex, находящейся под санкциями. Tether заблокировала кошельки Garantex в марте 2025 года после того, как площадку включили в санкционные списки США и ЕС — в том числе за предполагаемую помощь в обходе ограничений. По данным самой биржи, USDT являлся наиболее востребованной криптовалютой среди ее пользователей.