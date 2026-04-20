В Польше началось судебное расследование против криптобиржи Zondacrypto, финансировавшей кампанию президента Навроцкого и связанной с РФ

Варшава инициировала судебное расследование против одной из крупнейших польских криптовалютных бирж, Zondacrypto, по подозрению в мошенничестве и отмывании денег, сообщает BFMTV. По словам министра юстиции Вальдемара Журека, власти получают всё больше жалоб от граждан, которые не могут вывести свои средства с платформы. Региональная прокуратура Катовице оценила общий ущерб минимум в 350 млн злотых — около €83 млн. Премьер-министр Польши Дональд Туск допустил, что жертвами компании, зарегистрированной в Эстонии, могут оказаться до 30 тысяч человек.

Туск указал на темное прошлое биржи. По его словам, основатель компании исчез и, по всей вероятности, погиб. В структуре присутствуют российские деньги — как мафиозные, так и связанные со спецслужбами. В тот же день Сейм во второй раз провалил попытку преодолеть вето президента-националиста Кароля Навроцкого на законопроект о регулировании криптовалютного рынка. Глава правительства обвинил президента, националистическую оппозицию и ультраправых в защите интересов биржи и сознательном торпедировании крипторегулирования.

Глава администрации президента Збигнев Богуцкий объяснил позицию Навроцкого тем, что законопроект правительства якобы слишком ограничительный и реальной защиты граждан не обеспечивает. Между тем Zondacrypto оказалась главным спонсором конференции американских консерваторов CPAC, прошедшей в прошлом году в польском Жешуве в разгар президентской кампании. На том форуме бывший министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм открыто поддержала кандидатуру Навроцкого. По данным Туска, биржа также финансировала фонды, близкие к националистическим и ультраправым политикам.

Президент Zondacrypto Пшемыслав Краль в четверг опубликовал пост в соцсетях, в котором назвал происходящее «механизмом медиаманипуляций», заявив, что компания остается прибыльной. Однако ранее анализ блокчейн-компании Recoveris показал, что биткоин-резервы горячих кошельков Zondacrypto за последний год упали почти на 99%. Сам Краль объяснил это тем, что доступ к крупному кошельку с примерно 4 500 BTC (около $330 млн) заблокирован — предыдущий владелец компании исчез, не передав приватный ключ.