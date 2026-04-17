Туск: Криптофирма Zondacrypto на «российские деньги» финансировала партию президента Навроцкого и конференцию республиканцев CPAC в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в Сейме, что криптовалютная компания Zondacrypto, созданная на «российские деньги», финансировала политиков бывшего национал-консервативного правительства и спонсировала польский форум CPAC в 2025 году, на котором тогдашний министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм открыто призывала голосовать на президентских выборах за националиста Кароля Навроцкого. Об этом пишет Associated Press.

Туск выступал в парламенте в пятницу перед голосованием о преодолении президентского вето. Навроцкий за последние полгода дважды заблокировал попытки либерального правительства ввести регулирование рынка криптоактивов. По словам премьера, срыв этих регуляций означает, что часть политиков обслуживает интересы конкретной фирмы, которая ранее оказывала им финансовую поддержку и имеет связи с Россией.

«Источник финансового успеха этой компании — российские деньги, связанные не только с так называемой „Братвой“, одной из главных мафиозных группировок России, но и с российскими спецслужбами», — сказал Туск. Премьер добавил, что Zondacrypto одновременно «спонсирует политические и общественные мероприятия в Польше и продвигает вполне определенные политические силы», финансируя политиков партии «Право и справедливость», находившейся ранее у власти, и ультраправой «Конфедерации».

По словам Туска, Zondacrypto также была стратегическим спонсором встречи CPAC — главной консервативной конференции США — в Жешуве на востоке Польши в марте 2025 года. Мероприятие прошло за пять дней до президентских выборов, в которых Навроцкий, выдвинутый «Правом и справедливостью», в плотной борьбе обошел кандидата от лагеря Туска. На той конференции Кристи Ноэм, тогда возглавлявшая Министерство внутренней безопасности США, назвала либерального кандидата «абсолютной катастрофой в качестве лидера», а Навроцкого — человеком, который будет руководить Польшей в стиле Трампа. «Нам нужно, чтобы вы избрали правильного лидера. Вы станете теми лидерами, которые вернут Европу к консервативным ценностям», — сказала она. Туск утверждает, что, накладывая вето на криптозакон, Навроцкий был «полностью осведомлен» обо всех обстоятельствах, связанных с Zondacrypto.

Глава президентской канцелярии Збигнев Богуцкий в ответ заявил, что Навроцкий не выступает против регулирования рынка криптоактивов, а возражает лишь против «ущербной модели регулирования», предложенной правительством. Лидер «Конфедерации» Славомир Ментцен сказал, что новый закон «уничтожил бы польский рынок криптовалют». Правительство настаивает, что регулирование необходимо для приведения польского законодательства в соответствие с нормами ЕС. Сама Zondacrypto на запрос AP не ответила, но ранее на этой неделе сообщила польским СМИ, что сотрудничает с расследующими обвинения в ее адрес властями.

Ранее Навроцкий уже шел на конфликт с правительством Туска: в сентябре он подписал закон о помощи украинским беженцам, который ужесточал требования к ним, после того как заблокировал более мягкую версию, предложенную кабинетом.