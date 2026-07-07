Люди, которых бывшие украинские узники обвиняют в пытках, живут обычной жизнью в России. Журналисты установили личности троих из них

Всего журналисты установили более 90 мест на оккупированных территориях Украины, где содержались гражданские и военнопленные. Около трети из них были неофициальными и располагались в гаражах, отелях, бывших офисах налоговой службы и других зданиях. Еще 102 места содержания Би-би-си обнаружила на территории России.

По данным аппарата Верховного комиссара ООН по правам человека, пытки и издевательства над гражданскими лицами в таких местах носят систематический характер. Бывшие заключенные рассказывают об избиениях, пытках током, инсценировках казни и сексуализированном насилии. В мае 2026 года ООН внесла Россию в список стран, подозреваемых в применении сексуализированного насилия в зонах конфликтов.

Украинская прокуратура возбудила дела против десятков людей, которых обвиняют в издевательствах над украинцами в российских тюрьмах. Некоторым из них уже вынесены заочные приговоры. Реальные сроки получили только двое фигурантов, связанные с «Изоляцией»: бывший деятель «ДНР» Роман Лягин, которого в апреле 2026 года приговорили к 15 годам по делу о создании секретной тюрьмы, и бывший руководитель «Изоляции» Денис Куликовский, получивший такой же срок в январе 2024-го.

The Insider ранее писал о похищениях, пытках и многолетнем заключении гражданских украинцев на территориях, оккупированных Россией и пророссийскими формированиями еще до полномасштабного вторжения. В январе 2026 года The Insider опубликовал исповеди украинок, вернувшихся из российского плена. Они рассказывали, что их задерживали за поддержку Украины, украинские книги, контакты с родными или предполагаемые связи с СБУ. По оценкам правозащитников, за последние годы через российские тюрьмы могли пройти от 15 тысяч гражданских украинских узников. Точных данных о том, сколько гражданских были похищены и удерживались до 2022 года в «ДНР» и «ЛНР», нет.