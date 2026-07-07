Люди, которых бывшие украинские узники обвиняют в пытках, живут обычной жизнью в России. Журналисты установили личности троих из них

Би-би-си установила личности трех человек, которых бывшие узники российских мест содержания на оккупированных территориях Украины обвиняют в пытках и издевательствах. Речь идет о Юрии Темербеке, Руслане Ерёмичеве и Андрее Спиваке.
По данным издания, Темербек — бывший сотрудник украинской дорожной полиции из Донецкой области, который после начала российской оккупации перешел на сторону пророссийских сил. Бывшая узница «Изоляции» Людмила Хусейнова рассказала, что он участвовал в ее задержании в Новоазовске в 2019 году.
Хусейнова провела в заключении больше трех лет. Сначала ее держали в донецкой «Изоляции» — бывшем арт-центре, который пророссийские формирования превратили в тюрьму. По словам Хусейновой, через две недели после задержания ее подвергли сексуализированному насилию.
По информации журналистов, Темербек, предположительно, живет в Ростовской области. Украинские власти обвиняют его в работе на так называемое министерство госбезопасности «ДНР». Против него возбуждено дело по статье об участии в террористической организации.
Другой фигурант расследования — Руслан Ерёмичев, которого в «Изоляции» называли Ермаком. Его личность ранее установили Bellingcat и украинский журналист Станислав Асеев, который сам прошел через эту тюрьму.
Хусейнова рассказала Би-би-си, что Ермак однажды заставил ее есть сырую пищу, перемешанную с землей и мусором. По ее словам, она не видела его лица, потому что надзиратели часто надевали ей мешок на голову, но слышала его голос. Украинская прокуратура обвиняет Ерёмичева в жестоком обращении с военнопленными и гражданскими лицами. Самые свежие найденные журналистами фотографии Ерёмичева в соцсетях были опубликованы в 2024 году.
Третьим фигурантом расследования стал Андрей Спивак — сотрудник российской тюремной системы из Омска. По данным украинской прокуратуры, он руководил местом содержания задержанных в Херсоне после захвата города российскими войсками.
Бывший узник этого места, моряк Алексей Сивак, рассказал Би-би-си, что в херсонской тюрьме практиковались пытки током, в том числе через гениталии. Спиваку заочно предъявлены обвинения в жестоком обращении с гражданским населением и нарушении законов войны. По данным Би-би-си, сейчас он снова находится в Омске, появляется на мероприятиях МВД, а также зарегистрировал свою машину как частное такси.
Всего журналисты установили более 90 мест на оккупированных территориях Украины, где содержались гражданские и военнопленные. Около трети из них были неофициальными и располагались в гаражах, отелях, бывших офисах налоговой службы и других зданиях. Еще 102 места содержания Би-би-си обнаружила на территории России.
По данным аппарата Верховного комиссара ООН по правам человека, пытки и издевательства над гражданскими лицами в таких местах носят систематический характер. Бывшие заключенные рассказывают об избиениях, пытках током, инсценировках казни и сексуализированном насилии. В мае 2026 года ООН внесла Россию в список стран, подозреваемых в применении сексуализированного насилия в зонах конфликтов.
Украинская прокуратура возбудила дела против десятков людей, которых обвиняют в издевательствах над украинцами в российских тюрьмах. Некоторым из них уже вынесены заочные приговоры. Реальные сроки получили только двое фигурантов, связанные с «Изоляцией»: бывший деятель «ДНР» Роман Лягин, которого в апреле 2026 года приговорили к 15 годам по делу о создании секретной тюрьмы, и бывший руководитель «Изоляции» Денис Куликовский, получивший такой же срок в январе 2024-го.
The Insider ранее писал о похищениях, пытках и многолетнем заключении гражданских украинцев на территориях, оккупированных Россией и пророссийскими формированиями еще до полномасштабного вторжения. В январе 2026 года The Insider опубликовал исповеди украинок, вернувшихся из российского плена. Они рассказывали, что их задерживали за поддержку Украины, украинские книги, контакты с родными или предполагаемые связи с СБУ. По оценкам правозащитников, за последние годы через российские тюрьмы могли пройти от 15 тысяч гражданских украинских узников. Точных данных о том, сколько гражданских были похищены и удерживались до 2022 года в «ДНР» и «ЛНР», нет.