Во Франции задержали сотрудника секретной тюрьмы «Изоляция» в Донецке, где пытают украинских пленных

Камера в пыточной тюрьме «Изоляция». Фото: Генпрокуратура Украины

Во Франции задержали человека, который подозревается в причастности к пыткам украинских пленных в секретной тюрьме «Изоляция» в Донецке. Как сообщает генпрокурор Украины Руслан Кравченко, это гражданин Украины, который в 2017–2019 годах сотрудничал с так называемым «министерством государственной безопасности ДНР».

«Бывшие пленники рассказывают, что он был помощником руководителя незаконной тюрьмы в Донецке. По их словам, он участвовал в пытках заключенных, жестоко обращался с ними, оказывал психологическое давление, заставлял сознаваться [в преступлениях] и унижал людей», — сообщил Кравченко. К настоящему времени удалось установить личности девяти пострадавших от рук этого человека.

В 2021 году, когда в Украине завершили расследование и передали дело в суд, обвиняемый уехал во Францию, где пытался получить статус беженца. После обращения украинских властей французская сторона открыла собственное уголовное производство, в том числе допросила потерпевших. В результате всех этих действий подозреваемый был арестован.

Это уже второй случай, когда лицо, причастное к совершению военных преступлений в Украине, задерживают за границей, отмечает Кравченко. В марте 2025 года суд в Финляндии приговорил к пожизненному заключению гражданина России Воислава Тордена (Ян Петровский), признанного виновным в совершении военных преступлений на территории Украины.

