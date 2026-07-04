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Новости

Силовики штурмовали ночной клуб в Петербурге из-за подозрений в «ЛГБТ-пропаганде» и «выявленных случаев оспы обезьян»

The Insider
Соцсети

Соцсети

Силовики провели рейд в ночном клубе Cabaret в Петербурге, сообщил ТАСС. По его данным, поводом стали подозрения в «ЛГБТ-пропаганде», а также «неоднократно выявленные случаи заражения оспой обезьян среди посетителей» этого заведения. Собеседник агентства в силовых структурах назвал Cabaret «самым большим гей-клубом в России».

Во время рейда в заведении находились несколько десятков человек. Силовики устанавливали их личности и проверяли возраст, а также обыскивали помещения клуба на наличие запрещенных веществ. Они также «выявляли обстоятельства, при которых могли происходить заражения оспой обезьян при однополых интимных связях в приватных комнатах клуба». Против организаторов планируют возбудить административное дело об «ЛГБТ-пропаганде». Местный телеканал «78» утверждает, что в Cabaret проводят травести-шоу и «без стеснения» анонсируют свои мероприятия.

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Рейды в заведениях, связанных с квир-сообществом, начались после того, как Верховный суд России в ноябре 2023 года счел «экстремистским» несуществующее «международное движение ЛГБТ». После этого проверки стали проходить в клубах, барах и на мероприятиях, которые силовики связывают с ЛГБТ.

В июне суд в Оренбурге вынес первый известный приговор по делу о «движении ЛГБТ». Троих сотрудников бара Pose сочли виновными в организации деятельности экстремистской организации и участии в ней. Они получили до семи лет колонии. Все трое вину отрицали.

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