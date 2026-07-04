Силовики штурмовали ночной клуб в Петербурге из-за подозрений в «ЛГБТ-пропаганде» и «выявленных случаев оспы обезьян»

Силовики провели рейд в ночном клубе Cabaret в Петербурге, сообщил ТАСС. По его данным, поводом стали подозрения в «ЛГБТ-пропаганде», а также «неоднократно выявленные случаи заражения оспой обезьян среди посетителей» этого заведения. Собеседник агентства в силовых структурах назвал Cabaret «самым большим гей-клубом в России».

Во время рейда в заведении находились несколько десятков человек. Силовики устанавливали их личности и проверяли возраст, а также обыскивали помещения клуба на наличие запрещенных веществ. Они также «выявляли обстоятельства, при которых могли происходить заражения оспой обезьян при однополых интимных связях в приватных комнатах клуба». Против организаторов планируют возбудить административное дело об «ЛГБТ-пропаганде». Местный телеканал «78» утверждает, что в Cabaret проводят травести-шоу и «без стеснения» анонсируют свои мероприятия.