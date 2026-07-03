Британская BAE, итальянская Leonardo и японская Mitsubishi получили контракт на $6,14 млрд на разработку истребителя нового поколения

Контракт на 4,6 млрд фунтов ($6,14 млрд) на разработку истребителя нового поколения получило совместное предприятие британской BAE Systems, итальянской Leonardo и японской Mitsubishi Heavy Industries, сообщает Wall Street Journal. Речь идет о программе Global Combat Air Programme (GCAP) — трехстороннем проекте Великобритании, Италии и Японии по созданию нового боевого самолета к 2035 году.

Разработкой и проектированием истребителя занимается совместное предприятие Edgewing, куда входят BAE Systems, Leonardo и подконтрольная Mitsubishi Heavy Industries компания Japan Aircraft Industrial Enhancement Co — каждой из сторон принадлежит около 33,3% в проекте. Контроль за программой осуществляет специально созданное международное агентство, а финансирование контракта распределено между тремя странами.

Полученный Edgewing контракт рассчитан на 18 месяцев и позволит завершить продвинутую стадию разработки и оценки концепции истребителя, после чего компании перейдут к детальному проектированию и конструированию самолета. Глава агентства GCAP Масами Ока заявил:

«Программа жизненно важна для глобальной безопасности и противодействия будущим угрозам, при этом она позволяет разделить расходы, технологические преимущества и создать высококвалифицированные рабочие места во всех трех странах. Благодаря этому долгосрочному финансированию будущее GCAP как никогда прежде обеспечено».

Отмечается, что этот контракт стал успехом для оборонного партнерства Великобритании, Италии и Японии на фоне проблем у конкурирующей европейской программы Future Combat Air System (FCAS), в которой участвовали Airbus, Dassault Aviation и Indra Sistemas. FCAS должна была к 2040 году создать пилотируемый истребитель шестого поколения с искусственным интеллектом, продвинутыми возможностями малозаметности и связью с роем беспилотников и «боевым облаком». Однако не разрешенный спор между Airbus и Dassault Aviation о лидерстве в проекте застопорил его реализацию, а в прошлом месяце из программы, призванной заменить самолеты Rafale во Франции и Eurofighter Typhoon в Германии и Испании, вышла Германия.