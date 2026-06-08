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Новости

Франция и Германия отказались от совместного проекта истребителя FCAS

The Insider
Модели истребителя FCAS. Фото: REUTERS/Charles Platiau

Модели истребителя FCAS. Фото: REUTERS/Charles Platiau

Франция и Германия отказались от совместного проекта производства истребителей FCAS, сообщает немецкое издание Die Zeit со ссылкой на источники. Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон пришли к выводу, что компании Dassault и Airbus не смогут достичь соглашения о создании истребителя. 

Еще две недели назад, в конце мая глава Airbus Defence Майкл Шёлльхорн исключил полное закрытие проекта, заявив, что по крайней мере разработка системы «Боевое облако» для объединения летательных аппаратов в сеть и проектирование новых БПЛА будут продолжены. Судьба этой части проекта сейчас неизвестна. 

В апреле посредникам в проекте предоставили дополнительное время для переговоров. О конфликте между его участниками сообщалось еще в прошлом году. Проект был начат в 2017 году и предназначался для замены истребителей Eurofighter, находящихся на вооружении уже больше 20 лет. В 2019-м к проекту присоединилась Испания. Изначально планировалось, что демонстрационный образец будет создан к 2027 году, а ввод в эксплуатацию состоится в 2035 году, но эти сроки несколько раз сдвигались — последним сроком ввода в эксплуатацию назывался 2045 год. Конфликт между производителями, по сообщениям СМИ, возник из-за прав интеллектуальной собственности: Германия обвиняла французскую сторону в нежелании делиться технологиями, Франция, в свою очередь, обвиняла Германию в желании получить французские ноу-хау, чтобы потом увеличить свою долю рынка. Многочисленные встречи на уровне руководства двух стран и попытки найти решение ни к чему не привели. 

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