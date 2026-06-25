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Новости

Белый дом поставит Турции авиадвигатели для первого турецкого истребителя, несмотря на возражения Конгресса — Reuters

The Insider
Фото: Suzanne Plunkett - Pool / Getty Images

Фото: Suzanne Plunkett - Pool / Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа намерена одобрить продажу Турции десятков реактивных двигателей на сумму в сотни миллионов долларов, несмотря на возражения части членов Конгресса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией. Сделка станет жестом в адрес Анкары накануне саммита НАТО, который пройдет в турецкой столице в следующем месяце.

Двигатели производства General Electric предназначены для первого турецкого истребителя собственной разработки KAAN — проекта, запущенного в 2016 году в рамках усилий Анкары по укреплению самостоятельности в сфере обороны. По данным одного из источников, стоимость пакета превысит $700 млн. Отмечается, что отношения Вашингтона и Анкары при Трампе остаются в целом теплыми, однако их омрачает давний спор вокруг исключения Турции из программы истребителей F-35 и введенных санкций после того, как страна приобрела российские комплексы С-400, которые США считают угрозой своей безопасности.

Отвечая на вопрос о двигателях, программе F-35 и планах на саммит в Анкаре, Трамп сказал: «Я, наверное, сделаю что-то, что их очень порадует». Представитель крупнейшей фракции демократов в комитете по иностранным делам Палаты представителей Грегори Микс из штата Нью-Йорк не одобрил сделку в рамках неформального обзора и обвинил администрацию в отсутствии добросовестных усилий по разъяснению ему последствий продажи для двусторонних отношений и темы С-400. Несмотря на его возражения, решение о продаже, как ожидается, будет окончательно принято в ближайшие дни, после чего Госдепартамент направит в Конгресс формальное уведомление, поскольку возражения конгрессменов не носят обязывающего характера. Вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что параллельно идет проверка соответствия Турции требованиям американского законодательства для получения F-35.

Ранее посол США в Турции Том Барак говорил, что Анкара готовится отказаться от российских С-400, чтобы открыть себе путь к закупке F-35, и что эти вопросы могут быть решены «в течение ближайших четырех-шести месяцев».

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