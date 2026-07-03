Мэра Уфы Ратмира Мавлиева отпустили из-под домашнего ареста по делу о взятках и превышении полномочий

Верховный суд Башкортостана отменил домашний арест мэра Уфы Ратмира Мавлиева и избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщил ТАСС адвокат чиновника Марат Самойлов. Мавлиеву разрешили свободно передвигаться днем, однако он должен находиться дома с 22:00 до 06:00, не может пользоваться интернетом и телефоном, кроме связи со следователем и защитой.

По данным местных изданий, Мавлиеву также запрещено общаться со свидетелями по делу и появляться в здании городской администрации. Вину он не признает.

Мэру Уфы предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Часть 6 статьи 290 УК «Получение взятки» предусматривает штраф либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а часть 3 статьи 286 УК «Превышение должностных полномочий» — лишение свободы на срок от 3 до 10 лет без альтернативных наказаний. При назначении наказания по совокупности преступлений Мавлиеву может грозить до 22,5 лет лишения свободы. При этом суд вправе назначить условный срок, если итоговое наказание составит не более 8 лет.

По версии следствия, Мавлиев вместе с заместителем начальника управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы и директором санатория организовал незаконное отчуждение участка площадью более 1300 м² на территории санатория. Затем, как утверждает СК, чиновник потребовал от строительной компании приобрести этот участок стоимостью более 13 млн рублей и оформить на его имя.

Кроме того, следствие заявляло, что Мавлиев получил от бенефициара строительной компании 10 млн рублей за общее покровительство и содействие во вводе многоквартирного дома в эксплуатацию. В материалах дела также фигурируют не менее 31 млн рублей «пожертвований», которые, по версии СК, собирали с коммерческих организаций через один из городских фондов. Часть этих денег, как утверждало ведомство, пошла на покупку автомобиля для мэра.

Мавлиева задержали 28 апреля. Сначала суд отправил его в СИЗО, однако в начале мая Верховный суд Башкортостана перевел чиновника под домашний арест. 25 июня Советский районный суд Уфы продлил эту меру пресечения до 28 августа, но теперь Верховный суд республики отменил ее по жалобе защиты.