Задержан мэр Уфы Ратмир Мавлиев

Сотрудники Следственного комитета провели обыски у мэра Уфы Ратмира Мавлиева и его заместителей Рустама Хазиева и Агарагима Кагиргаджиева, сообщает башкирское издание «Пруфы» со ссылкой на собственный источник. По данным издания, обыски, предположительно, связаны с продажей санатория «Радуга».

Telegram-каналы Baza и Shot пишут, что Мавлиев задержан. Baza утверждает, что сотрудники ФСБ задержали мэра в рабочем кабинете и сейчас он доставлен в местное управление СКР.

Обновление: СКР подтвердил задержание Мавлиева. Он подозревается в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. В деле еще трое фигурантов, помимо мэра. По версии следствия, подозреваемые организовали незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1300 кв. м, расположенного на территории одного из санаториев Уфы.

Уголовное дело о махинациях с землей санатория «Радуга», расположенного в черте города, было возбуждено в марте. Подозреваемой изначально проходила генеральный директор ООО «ЕРКЦ г. Уфы» Айгуль Винникова. По версии следствия, городское предприятие присоединило к себе санаторий в качестве филиала, затем от него отмежевали и продали участок площадью 0,13 га.

В прошлом году в правительстве Башкирии сообщали, что более 8000 участников войны в Украине и членов их семей получили путевки в санатории республики. В числе учреждений, участвовавших в этой программе, называлась и «Радуга».

36-летний Мавлиев возглавляет администрацию Уфы с 2022 года. До этого (с марта 2019-го по февраль 2022 года) он был мэром Нефтекамска. Член «Единой России».