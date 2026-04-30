Мэра Уфы обвинили в махинациях с землей, получении взятки и сборе «дани» под видом пожертвований

Суд в Уфе арестовал мэра города Ратмира Мавлиева, передает ТАСС. Ему предъявлены обвинения по двум эпизодам о получении взятки и по двум эпизодам о превышении должностных полномочий.

«Следствием установлено, что обвиняемый получил от бенефициара крупной строительной компании, осуществляющей строительство многоквартирного жилого дома, взятку в размере 10 млн рублей за общее покровительство и содействие в получении разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома», — рассказали в управлении СКР по Башкирии.

Согласно материалам дела, в 2025 году Мавлиев также организовал незаконное отчуждение участка земли площадью 1300 кв. м, принадлежавшего государственному санаторию, а затем принудил строительную компанию купить этот участок за 13 млн рублей и оформить на свое имя.

Наконец, мэр Уфы обвиняется в том, что период с ноября 2024-го по декабрь 2025 года по его приказу был организован средств «пожертвований» с коммерческих организаций. На счет одного из городских фондов поступило не менее 31 млн рублей, часть этих денег была потрачена на покупку автомобиля для Мавлиева.

Накануне СКР сообщал, что арестованы заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы Рушат Фазлиахметов и директор санатория. Они обвиняются в превышении должностных полномочий.

Мавлиева задержали 28 апреля по делу о незаконном отчуждении земли уфимского санатория «Радуга». Дело было возбуждено еще в марте.