Главу отдела продаж «Эксмо» приговорили к 4 годам условно по делу о продаже ЛГБТ-книг. Его коллега дал показания на сотрудников издательства

Следствие утверждает, что внутри издательства были составлены «красный» и «желтый» списки книг. В «красный» попали книги, которые считались наиболее рискованными из-за «явной пропаганды ЛГБТ», их, по версии обвинения, собирались продавать только за границу. Книги из «желтого» списка, где ЛГБТ-тематика была менее выраженной, планировали продолжать продавать в России. Обвинение назвало это «механизмом обхода законодательного запрета».

В материалах дела также говорится о продаже книг через «Авито», отправке партии автобусом в Азербайджан и заказах, в которых фигурировали несовершеннолетние покупательницы. Именно это следствие использовало для версии о «вовлечении несовершеннолетних» в деятельность запрещенного «движения ЛГБТ».

В оглашенных в суде показаниях Вахляев утверждал, что после запрета ЛГБТ больше 20 тысяч книг на складе пометили как «неликвид», а затем, по его словам, топ-менеджеры «Эксмо-АСТ» предложили продавать их «втемную». Он называл причастными к этой схеме нескольких руководителей холдинга, включая гендиректора «Эксмо-АСТ» Евгения Капьëва. Самих Капьëва и других менеджеров «Эксмо» задерживали по этому делу в апреле 2026 года, но после допросов отпустили под обязательство о явке.

Ранее 4 года условно по этому же делу получил бывший директор по продажам Popcorn Books Павел Иванов. Он заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания на других фигурантов «дела книгоиздателей». В суде Иванов говорил, что во время очных ставок «полностью изобличил» сотрудников «Эксмо» в преступной деятельности, поскольку, по его словам, видел, как они «втягивали» его в продажу книг с ЛГБТ-содержанием:

«Я давал правдивые показания в отношении неустановленных лиц издательства „Эксмо“. Во время очных ставок, когда мне были представлены неустановленные лица издательства „Эксмо“, я полностью изобличил их в преступной деятельности, которую они проводили в издательстве, поскольку все это было на моих глазах. Я был свидетелем и, собственно говоря, видел, как они нас втягивали в эту деятельность. Вся информация, которой я владел, которую я помнил, которую я знал, я всю эту информацию предоставил следствию».

Свое решение сотрудничать со следствием он называл «гражданским долгом», утверждал, что всегда поддерживал Владимира Путина, выступал за цензуру книжной продукции и хотел бы уйти на фронт, если бы не перенесенный инфаркт. В прениях Иванов заявил, что «всю жизнь боролся с этим», в том числе «с советских времен», когда, по его словам, в составе комсомольского отряда «ловил извращенцев».

В августе 2023 года «Эксмо» получило контроль над связанными с делом издательскими активами: 51% в Popcorn Books и 51% в Individuum Print. Позднее юрлицо Popcorn Books было ликвидировано, а Individuum Print полностью перешло под контроль «Эксмо» и затем также прекратило деятельность. При этом сам бренд Popcorn Books оставался в периметре «Эксмо-АСТ» до его закрытия в январе 2026 года.