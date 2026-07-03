Главу отдела продаж «Эксмо» приговорили к 4 годам условно по делу о продаже ЛГБТ-книг. Его коллега дал показания на сотрудников издательства

Замоскворецкий суд Москвы приговорил руководителя отдела продаж издательства «Эксмо» Артема Вахляева к 4 годам лишения свободы условно по делу об «ЛГБТ-экстремизме», передает «Медиазона». Прокуратура запрашивала для него такой же срок.
Кроме того, суд на 4 года запретил Вахляеву публиковать книги и администрировать сайты. У него также конфисковали 2,9 млн рублей — по версии обвинения, эти деньги были получены от продажи книг с ЛГБТ-содержанием.
Дело рассматривали в особом порядке. Обвиняемый признал вину. Вахляев также дал показания на других фигурантов дела. В последнем слове он извинился перед судом за то, что «приходится тратить время на рассмотрение дела», и попросил не лишать его возможности «принести пользу обществу».
Вахляева задержали в мае 2025 года вместе с бывшим директором по продажам Popcorn Books Павлом Ивановым и одним из руководителей Popcorn Books и Individuum Дмитрием Протопоповым. После задержания всех троих отправили под домашний арест, позже меру пресечения смягчили до запрета определенных действий.
Уголовное дело связано с продажей книг, в которых следствие усмотрело ЛГБТ-содержание. Среди них «Лето в пионерском галстуке», «О чем молчит ласточка», «Окно во двор», «Свита короля», «Назови меня своим именем» и «Дарий Великий заслуживает большего». По версии обвинения, после запрета несуществующего «международного движения ЛГБТ» как «экстремистского» у сотрудников издательского холдинга возник план распродать остатки таких книг со склада.
Следствие утверждает, что внутри издательства были составлены «красный» и «желтый» списки книг. В «красный» попали книги, которые считались наиболее рискованными из-за «явной пропаганды ЛГБТ», их, по версии обвинения, собирались продавать только за границу. Книги из «желтого» списка, где ЛГБТ-тематика была менее выраженной, планировали продолжать продавать в России. Обвинение назвало это «механизмом обхода законодательного запрета».
В материалах дела также говорится о продаже книг через «Авито», отправке партии автобусом в Азербайджан и заказах, в которых фигурировали несовершеннолетние покупательницы. Именно это следствие использовало для версии о «вовлечении несовершеннолетних» в деятельность запрещенного «движения ЛГБТ».
В оглашенных в суде показаниях Вахляев утверждал, что после запрета ЛГБТ больше 20 тысяч книг на складе пометили как «неликвид», а затем, по его словам, топ-менеджеры «Эксмо-АСТ» предложили продавать их «втемную». Он называл причастными к этой схеме нескольких руководителей холдинга, включая гендиректора «Эксмо-АСТ» Евгения Капьëва. Самих Капьëва и других менеджеров «Эксмо» задерживали по этому делу в апреле 2026 года, но после допросов отпустили под обязательство о явке.
Ранее 4 года условно по этому же делу получил бывший директор по продажам Popcorn Books Павел Иванов. Он заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания на других фигурантов «дела книгоиздателей». В суде Иванов говорил, что во время очных ставок «полностью изобличил» сотрудников «Эксмо» в преступной деятельности, поскольку, по его словам, видел, как они «втягивали» его в продажу книг с ЛГБТ-содержанием:
«Я давал правдивые показания в отношении неустановленных лиц издательства „Эксмо“. Во время очных ставок, когда мне были представлены неустановленные лица издательства „Эксмо“, я полностью изобличил их в преступной деятельности, которую они проводили в издательстве, поскольку все это было на моих глазах. Я был свидетелем и, собственно говоря, видел, как они нас втягивали в эту деятельность. Вся информация, которой я владел, которую я помнил, которую я знал, я всю эту информацию предоставил следствию».
Свое решение сотрудничать со следствием он называл «гражданским долгом», утверждал, что всегда поддерживал Владимира Путина, выступал за цензуру книжной продукции и хотел бы уйти на фронт, если бы не перенесенный инфаркт. В прениях Иванов заявил, что «всю жизнь боролся с этим», в том числе «с советских времен», когда, по его словам, в составе комсомольского отряда «ловил извращенцев».
В августе 2023 года «Эксмо» получило контроль над связанными с делом издательскими активами: 51% в Popcorn Books и 51% в Individuum Print. Позднее юрлицо Popcorn Books было ликвидировано, а Individuum Print полностью перешло под контроль «Эксмо» и затем также прекратило деятельность. При этом сам бренд Popcorn Books оставался в периметре «Эксмо-АСТ» до его закрытия в январе 2026 года.