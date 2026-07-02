В новое издание учебника истории для 11-го класса под редакцией помощника президента Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова внесли утверждение о «попытке прорыва элитных частей ВСУ к Курской АЭС» в 2024 году. Заявление идет в одном ряду с упоминанием теракта в «Крокус-сити». О появлении этой формулировки в пособии сообщил ТАСС.

«Гнев и возмущение граждан России вызвали зверское убийство десятков людей в ТЦ „Крокус-сити“ в Москве 22 марта 2024 г. и попытка прорыва элитных частей ВСУ к Курской АЭС»,

— говорится в учебнике.

В открытых независимых источниках нет фактических подтверждений тому, что украинские военные пытались прорваться к Курской АЭС или что захват станции был целью операции ВСУ в Курской области в августе 2024 года. Российские власти и провоенные комментаторы тогда распространяли заявления об угрозе станции и возможной попытке ее захвата, однако данных о конкретном эпизоде такого прорыва они не представили.

Украинские силы действительно начали операцию в Курской области 6 августа 2024 года, заняли Суджу и ряд других населенных пунктов. Однако в конце августа российские власти утверждали, что украинские подразделения находились примерно в 40 км от Курской АЭС, сообщал Reuters. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приезжал на станцию и предупреждал об угрозе ядерной безопасности из-за близости боевых действий, но не заявлял о попытке украинских военных захватить объект.

Версия о том, что целью украинского наступления был захват Курской АЭС, появилась в первые дни операции у прокремлевских комментаторов и в государственных СМИ. В частности, военный блогер Борис Рожин говорил на Первом канале, что российские войска якобы сорвали первоначальный план ВСУ по прорыву к Льгову, Курчатову и станции. The Insider тогда разбирал это утверждение как фейк.

Опрошенные The Insider военные эксперты указывали, что у ВСУ не было ресурсов для продвижения к Курчатову и тем более для захвата и удержания атомной станции. Курчатов находится примерно в 80 км от украинской границы, а наступающим подразделениям пришлось бы не только пройти это расстояние, но и обеспечить снабжение, прикрытие флангов и удержание объекта, требующего значительных сил.

Публично украинские власти называли целями операции создание «буферной зоны» для защиты приграничных районов Сумской области, захват российских военных для обменов и давление на Россию. Владимир Зеленский также говорил, что у операции были и другие задачи, но не раскрывал их. Захват Курской АЭС среди публично заявленных целей не назывался.

Это уже третье обновленное издание учебников истории для 10–11-х классов за три года. В январе представители Российского военно-исторического общества говорили, что получили от учителей многочисленные замечания к предыдущим версиям пособий, в том числе о фактологических ошибках. Тогда же они анонсировали расширение раздела о причинах войны в Украине и включение в курс новейшей истории событий вплоть до встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.