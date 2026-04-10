Дмитрий Медведев стал главным редактором учебников по обществознанию для 9–11 классов

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, выступил главным редактором новой серии государственных учебников по обществознанию для старшеклассников. О его участии в проекте сообщила замминистра просвещения Ольга Колударова на презентации пособий, передает РИА «Новости».

По ее словам, ведомство обратилось к Медведеву с просьбой стать редактором год назад, и он не только согласился, но и проработал тексты постранично — его правка и замечания вошли как в финальные версии учебников, так и в обновленные федеральные образовательные стандарты. В секретариате зампреда Совбеза подтвердили, что работа велась безвозмездно.

Авторский коллектив пособий составили специалисты-практики и ученые — юристы, экономисты, социологи, историки, а также вузовские преподаватели с учеными степенями. Глава общественного совета при Минпросвещения, педагог Дмитрий Лутовинов назвал обновление курса давно назревшим:

«Меняется жизнь, меняется общество и, соответственно, такой предмет не может быть вне этого процесса».

В декабре 2025 года «Вёрстка» проанализировала учебник обществознания для 9-х классов, созданный, как это было указано на обложке, под руководством Владимира Мединского. Согласно подсчетам, имя Владимира Путина встречается там 27 раз, что втрое превышает число упоминаний Петра I и почти в пять раз — число упоминаний Путина в прежнем учебнике Боголюбова. В пособии также есть раздел о льготах для участников «СВО» и возможности заключить контракт без срочной службы, цитаты из «Домостроя» как образца семейного уклада, а Иммануил Кант назван «немецким и российским философом». Там указывалось, что понятие «тоталитаризм» применялось как инструмент «информационной войны Запада против СССР», а «современная российская наука» отрицает, что Советский Союз был тоталитарным государством.

С начала текущего учебного года обществознание исчезло из программы 6–7 классов, с 1 сентября предмет останется только в 9–11-х. Министр просвещения Сергей Кравцов ранее также сообщал об исключении курса из программы для восьмого класса.