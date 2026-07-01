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Экс-директор ЦРУ Бреннан подал иск против Белого дома, обвинив администрацию Трампа в «мстительном преследовании»

The Insider
Фото: REUTERS/Gary Cameron

Фото: REUTERS/Gary Cameron

Экс-директор ЦРУ Джон Бреннан подал в среду иск против администрации Трампа, потребовав от суда обязать чиновников сохранить материалы расследований, которые, по его словам, ведутся против него из-за «мнимых преступлений», сообщает Associated Press.

В иске Бреннан заявил, что эти документы понадобятся ему для защиты от «мстительного преследования», если администрация всё же добьется его обвинения. По словам его адвокатов, необходимость защищаться обосновывают более сотни публичных и письменных высказываний Трампа с 2017 года, в которых президент резко критиковал Бреннана, а также указания Минюсту возбуждать дела «без оглядки на фактические или правовые основания».

Адвокаты Бреннана написали в иске, поданном в федеральный суд Вашингтона:

«Чтобы в полной мере рассмотреть эти ходатайства, судье потребуется изучить мотивы сотрудников Минюста, которые организовывали, контролировали или осуществляли эти действия, и определить, нарушали ли они права директора Бреннана, и в частности руководило ли ими желание отомстить ему через уголовное преследование».

Ответчиками по иску названы Трамп, исполняющий обязанности генпрокурора Тодд Бланш, директор ФБР Кэш Патель, а также прокуроры во Флориде, которые ведут расследования против Бреннана и других бывших чиновников, считающихся противниками Трампа.

Согласно иску, против Бреннана открыты два отдельных дела во Флориде — одно касается возможной ложной информации, которую он передал Конгрессу об оценке разведсообщества по вмешательству России в выборы 2016 года, на которых Трамп победил Хиллари Клинтон, другое должно установить, не сговаривались ли бывшие сотрудники правоохранительных органов и разведки против Трампа, в том числе в ходе расследования российского вмешательства.

Обвинения Бреннану пока не предъявлены, а Минюст отверг обвинения в политически мотивированном давлении на своих оппонентов — ранее ведомство уже планировало опросить около шести свидетелей по этому делу, включая бывших сотрудников разведки, готовивших оценку 2017 года.

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