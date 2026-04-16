ФБР расширяет расследование против экс-директора ЦРУ Бреннана по его отчету о вмешательстве России в американские выборы — Reuters

В ближайшие недели ФБР намерено провести допросы примерно шести свидетелей в рамках уголовного расследования против бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ходом дела. Среди тех, кого планируется опросить, — бывшие сотрудники разведки, причастные к подготовке разведывательной оценки 2017 года о вмешательстве России в президентские выборы в США.

Расследование ведет прокуратура США в Майами, оно идет уже несколько месяцев. По данным агентства, следователей интересуют прежде всего показания, которые Бреннан дал Конгрессу в 2023 году, — о том, как составлялась разведоценка. О том, что Бреннан является фигурантом дела, его адвокат сообщил в письме председателю окружного суда в Майами еще в декабре 2025 года. Ранее, в октябре, союзник Трампа, глава юридического комитета Палаты представителей Джим Джордан направил в Минюст обращение, в котором заявил, что экс-глава ЦРУ дал ложные показания комитету.

Как отмечает Reuters, предстоящие допросы были запланированы до увольнения Пэм Бонди с поста генпрокурора 2 апреля и не связаны напрямую с ее отставкой. Новый исполняющий обязанности генпрокурора Тодд Бланш, до этого занимавший должность зама Бонди, лично курировал расследование и в последние недели проводил совещания с руководством Минюста, чтобы оценить его ход, рассказали агентству двое сотрудников правоохранительных органов. По их словам, Трамп был недоволен тем, как продвигаются дела, которые он лично требовал довести до конца, — именно это и привело к увольнению Бонди.

Разведывательная оценка 2017 года, опубликованная за несколько дней до первой инаугурации Трампа, содержала вывод о том, что Владимир Путин стремился поддержать его кандидатуру и подорвать шансы Хиллари Клинтон. Ее ключевые выводы впоследствии были подтверждены Минюстом, двухпартийной комиссией Сената и внутренней проверкой ЦРУ. Сам Бреннан, ныне работающий телеобозревателем и являющийся одним из самых резких критиков Трампа, называет расследования против себя политически мотивированными, а его адвокат в декабрьском письме настаивал, что «юридически обоснованных оснований» для дела нет. Прокуроры уже направили как минимум две партии повесток, запросив у бывших сотрудников разведки и правоохранительных органов информацию о подготовке документа 2017 года.

Обращение Джима Джордана касалось, в частности, так называемого досье Стила — доклада бывшего офицера британской разведки о предполагаемых связях Трампа с Россией, подготовленного на деньги его политических противников и содержавшего непроверенные слухи. Бреннан неоднократно говорил, что ЦРУ возражало против включения досье в разведывательную оценку и что краткое изложение его выводов было приложено лишь к засекреченной версии доклада.