«Самое масштабное сокрытие правды за всю мою взрослую жизнь». Как ЦРУ пыталось замолчать гаванский синдром

По словам Релмана, GHIC вовсе не проявляла готовности к сотрудничеству с экспертной комиссией, которую он собрал. Исполнительный директор этой комиссии – бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ, ранее работавший вместе с Релманом над вопросами биологических угроз в Управлении оружия массового уничтожения – был прикомандирован к GHIC. «Ему выделили кабинет в защищенном помещении GHIC, – говорит Релман. – Он сидел там вместе с ними. Предполагалось, что мы будем координировать работу: GHIC и комиссия должны были держать друг друга в курсе того, чем занимаются».

Однако на практике все оказалось иначе. «Исполнительного директора приглашали на их еженедельные совещания, и он знал о доказательствах, обнаруженных за предыдущую неделю». Но иногда эти материалы на совещаниях просто не упоминались. Когда он спрашивал, почему о них не говорят, руководство GHIC отвечало, что доказательства еще недостаточно проработаны, ненадежны – или же что они вообще не понимают, о чем идет речь.

Посреди годового расследования экспертной комиссии, завершившегося в 2022 году, исполнительному директору сообщили, что на заседания GHIC его больше не приглашают, хотя некоторое время за ним еще сохранялся рабочий стол в защищенном помещении. «Он чувствовал себя так, будто его объявили персоной нон грата», – говорит Релман, имея в виду дипломатическую практику, при которой государство объявляет аккредитованного иностранного дипломата persona non grata и высылает его из страны. «Он закрывал дверь и чувствовал, что его разговоры прослушивают. В конце концов он просто ушел из этого кабинета и нашел себе другое место».

По словам Торна, Синклер, Каплан и Миллер «были чем-то вроде тайной группы внутри руководства GHIC». «Мы почти никогда их не видели. Они не появлялись ни на брифингах, ни на совещаниях. Я даже не могу сказать, чем они занимались целыми днями».

По словам бывшего высокопоставленного сотрудника ЦРУ, знакомого с работой подразделения и его методологией, именно эта троица задала основные правила работы GHIC с самого начала. «Никому из пострадавших от гаванского синдрома не разрешалось работать в подразделении, участвовать в его деятельности и вообще иметь дело с этим вопросом. Правило было таким: “Мы не хотим разговаривать с пострадавшими”».

Создавалось впечатление, что Аналитическое управление снова проводит жесткую линию, стремясь изолировать Оперативное управление и уменьшить его роль в выяснении причин явления, которое наносило непропорционально большой ущерб именно его сотрудникам, выводя из строя высококвалифицированных офицеров нелегальной разведки.

Руководитель оперативного направления в GHIC, по словам одного бывшего высокопоставленного сотрудника, знакомого с подразделением и его персоналом, даже не был штатным сотрудником ЦРУ. Он работал неполный рабочий день и параллельно занимался интернет-бизнесом по продаже аптечек первой помощи. «Он говорил людям: мы не хотим, чтобы об этом писали отчеты. Не отвечайте на телеграммы, не ставьте никому задачи. Вот так они и действовали».

По словам того же источника, Каплан, заместитель руководителя GHIC, любила повторять: «Наша задача – опровергать все, что попадает в этот офис». Это больше напоминало не следственный подход, а подтверждение заранее сделанных выводов. Когда журналисты обратились к Каплан за комментарием для этой статьи, она – ныне исполнительный директор компании Aardwolf Global Solutions, консалтинговой фирмы из Вирджинии, специализирующейся на стратегической разведке, – ответила по электронной почте: «Я не хочу в этом участвовать».

Попытки расследования

Назначение Торна в GHIC само по себе было в некотором смысле аномалией: у него имелся непосредственный опыт работы с одним из ключевых случаев гаванского синдрома, и это делало его более восприимчивым к рассказам пострадавших. «Думаю, просто по характеру моей должности им нужны были люди, и, возможно, так совпало по времени… Но они знали, что у меня есть соответствующий опыт. И понимали, с какой позиции я подхожу к этому вопросу».

«Уже в первые несколько дней после моего прибытия в штаб-квартиру, – говорит он, – я заметил, что там царит установка искать объяснения в экологических или атмосферных факторах, а не рассматривать возможность государственного участия. И это был довольно распространенный образ мышления в подразделении гаванского синдрома».

Этому настрою, по словам Торна, способствовало и то, что GHIC поручили расследовать не только ограниченную группу случаев гаванского синдрома – тех, где профессиональный опыт и медицинская история пострадавших не позволяли легко объяснить происходящее психосоматическими расстройствами или внезапным проявлением уже существующих заболеваний. Некоторые ключевые случаи происходили в крайне опасных условиях – во время боевых столкновений в Афганистане, Ираке и Сирии. У пострадавших бывали боевые ранения и посттравматический стресс, но ничто из этого не приводило их к многолетней реабилитации в медицинском центре имени Уолтера Рида.

«Гаванский синдром был мощной социально-политической волной», – писала ирландский невролог Сюзанна О’Салливан в своей книге The Sleeping Beauties: And Other Stories of Mystery Illness. «Мне трудно представить, насколько сложно было бы не начать испытывать симптомы в такой обстановке – и насколько трудно было бы принять объяснение о массовом психогенном расстройстве, на фоне того, что все “эксперты” так резко его отвергали».

ЦРУ получило около 1500 сообщений о предполагаемых случаях гаванского синдрома, и большинство из них – в отличие от ключевых эпизодов – выглядели малоубедительно. Ирония заключалась в том, что заявленная цель агентства – выяснить причины гаванского синдрома – в итоге создала условия для полного отрицания самого явления как мистификации или социального заражения. Поток ложных сигналов оказался настолько велик, что даже серьезные случаи – около двух десятков ключевых эпизодов – оказались свалены в одну кучу со всякой ерундой.

«Когда они разрешили всем сообщать обо всем подряд, люди стали считать это выдумкой, потому что начали поступать совершенно безумные сообщения вроде: “Эй, мой сын слышит, как жужжит муха”, – и мы должны были фиксировать это и отправлять дальше. Я понимаю, что, если сидеть за столом и читать такие отчеты, можно решить, что вся эта затея просто глупость».

Кроме того, стало гораздо проще преуменьшать или игнорировать возможную ответственность России, прибегая к так называемому зеркальному мышлению. Центр специальных операций ЦРУ – подразделение, отвечающее за проведение тайных и парамилитарных операций, – пришел к выводу о невозможности подвергнуть 1500 человек воздействию направленного энергетического оружия: сам ЦСО не смог бы провести столь масштабную операцию, не рискуя разоблачением своих сотрудников.

Сам Торн не убежден, что россияне наносили удары по американцам на территории США, хотя несколько случаев гаванского синдрома были зафиксированы и внутри страны – в том числе у одного бывшего сотрудника Совета национальной безопасности администрации Трампа, неподалеку от здания Eisenhower Executive Building в Вашингтоне. «Условия для операций в Соединенных Штатах слишком сложные; это было бы примерно то же самое, как если бы мы атаковали десятки россиян на территории России и при этом нас бы не разоблачили».

Но что, если российское разведывательное подразделение вовсе не пыталось атаковать 1500 человек по всему миру – или кого-либо в Соединенных Штатах? Что, если целью были лишь несколько десятков американских оперативников, занимавшихся Россией, на протяжении десяти лет – и в тех местах, где российские службы исторически демонстрировали готовность и способность безнаказанно проводить силовые операции: в Западной и Восточной Европе, а также в Центральной и Южной Азии?

Роль Торна в GHIC была географически ограничена именно такими рамками. Сначала он отвечал за Южную и Центральную Азию, а позднее также работал по Европе и Евразии, что давало ему доступ ко всем телеграммным сообщениям, поступавшим от ре6зидентур ЦРУ в этих регионах.

«Я должен был координировать ответы, которые отправлялись обратно в резидентуры, используя стандартные формулировки, предназначавшиеся для ответов на сообщения об АМИ. Нам запрещали связываться с резидентурами напрямую в неформальном порядке – только через официальные каналы. Все это выглядело довольно формально и бессодержательно».

Хотя Торну прямо не запрещали реагировать, складывалось ощущение, что он попросту тратит время: даже если о случае или связанной с ним информации сообщалось в телеграммных донесениях, в штаб-квартире ничего не происходило.

Одно из таких телеграммных сообщений, с которым Торн не был знаком – оно поступило уже после того, как он покинул GHIC и ушел из ЦРУ, – стало ответом на предыдущее расследование The Insider и 60 Minutes о гаванском синдроме.

В марте 2024 года мы сообщили, что пострадавшая, известная под именем «Джой», – американская медсестра и жена атташе Министерства юстиции при посольстве США в Тбилиси – уверенно опознала Альберта Аверьянова, сына основателя и командира войсковой части 29155 ГРУ. 7 октября 2021 года он околачивался возле ее дома. В тот же день Джой, занимаясь стиркой, почувствовала, будто пронзительный резкий звук проник в ее левое ухо, и затем сильное давление в голове. После совместного расследования резидентура ЦРУ в Тбилиси обнаружила доказательства, подтверждающие вывод The Insider и 60 Minutes о том, что Аверьянов действительно приезжал в Грузию в тот период. Телеграмма, отправленная резидентурой в штаб-квартиру ЦРУ, оказалась в GHIC. GHIC отклонила ее, подтверждают трое бывших сотрудников ЦРУ. По словам одного из них, Дэн Миллер увидел это сообщение и ответил: «Ну и что?».