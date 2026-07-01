Немецкие чиновники ведут переговоры с Вашингтоном с намерением добиться разрешения производить большее количество американского оружия на своей территории. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, немецкие официальные лица просят американских коллег заключить соответствующее соглашение в преддверии саммита НАТО в Анкаре на следующей неделе. По словам одного из источников FT, обсуждения касаются всего, что могло бы помочь странам укрепить свои оборонные возможности. Называется, в частности, совместное производство дальнобойных ракет Tomahawk и ракет, используемых в системах ПВО Patriot.

Немецкие чиновники считают, что именно промышленная база Германии будет отвечать потребностям такого производства и это станет взаимовыгодным решением как для Берлина, так и для Вашингтона. Утверждается, что это также поможет Штатам решить проблемы с производственными мощностями, усугубившиеся из-за затянувшейся войны в Иране.

В свою очередь для Германии, как и для всей Европы, это производство позволит восполнить пробелы в обороне, которые может оставить Вашингтон из-за пересмотра своих обязательств перед НАТО. В США объявили странам Альянса, что сократят военное присутствие в Европе.

Несколько чиновников, с которыми пообщалась FT, сообщили, что переговоры идут лучше, чем ожидалось. Однако окончательное решение еще не принято. В июне президент США Дональд Трамп намекнул на то, что такие производства возможны: он заявил, что собирается разрешить американским оборонным компаниям производить вооружения по лицензии в Европе и в Украине.