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Новости

США собираются лицензировать производство своих ракет для европейских компаний

The Insider
Фото: John Hamilton/U.S. Army

Фото: John Hamilton/U.S. Army

Президент США Дональд Трамп собирается разрешить американским оборонным компаниям производить вооружения по лицензии в Европе и в Украине, сообщает Bloomberg. «Они хотели бы это сделать, мы посмотрим на это», — сказал Трамп журналистам в среду, отвечая на вопрос о планах на саммите G7 в Эвиане (Франция).

По словам источников агентства, переговоры об этом уже ведутся, поскольку Украине нужны средства противовоздушной обороны, в частности ракеты-перехватчики для борьбы с российскими баллистическими ракетами, и такие ракеты способны производить только США. Но поскольку американские запасы истощились из-за Ирана, а наращивание производства требует времени, Трамп сообщил союзникам, что изучит возможность лицензирования.

«Конкретные лицензии будут детально обсуждаться между странами-участницами», — заявил журналистам в среду канцлер Германии Фридрих Мерц. «Речь действительно идет о предоставлении американскими компаниями всеобъемлющих лицензий европейским производителям». США уже производят по лицензии за рубежом отдельные виды вооружений, например, зенитные ракеты Patriot выпускают в Германии, однако в целом, как отмечает Bloomberg, Вашингтон очень выборочно действует в плане своих лицензионных соглашений из-за опасений за интеллектуальную собственность и цепочки поставок. США продолжают поставлять в Украину средства противовоздушной обороны, оплаченные Европой и Канадой через скоординированный механизм НАТО PURL, несмотря на опасения по поводу истощения запасов.

Лидеры стран G7 по итогам саммита во Франции заявили о намерении увеличить поставки вооружений Украине, включая средства противовоздушной обороны, дополнительные системы и зенитные ракеты, а также дальнобойные возможности. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Елисейского дворца. В документе говорится, что страны G7 остаются едины в поддержке Украины и считают, что на фронте появился «новый импульс», а лидеры также договорились рассмотреть расширение лицензий для увеличения объемов украинского военного производства.

G7 на этой неделе считается неожиданным успехом для Украины, отмечает Bloomberg: президент Владимир Зеленский встретился с Трампом, а все союзники, включая США, подписали позитивное совместное заявление. Трамп даже выразил готовность увеличить санкции против Москвы. «Мы все столкнулись с проблемой, что сейчас производим слишком мало, — и это можно компенсировать предоставлением лицензий компаниям, у которых есть необходимые производственные мощности», — сказал канцлер Германии Фридрих Мерц. Он добавил, что это касается как европейских, так и украинских компаний.

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