Лидеры стран G7 договорились увеличить поставки вооружений Украине и ужесточить санкции против России

Лидеры стран G7 по итогам саммита во Франции заявили о намерении увеличить поставки вооружений Украине, включая средства противовоздушной обороны, дополнительные системы и ракеты-перехватчики, а также дальнобойные возможности. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Елисейского дворца.

В документе говорится, что страны G7 остаются едины в поддержке Украины и считают, что на фронте появился «новый импульс». Для его развития лидеры договорились ускорить передачу Киеву новых вооружений и рассмотреть возможность расширения лицензий, которые позволят увеличить объемы украинского военного производства.

Кроме того, участники саммита пообещали ужесточить санкции против России, в том числе в нефтегазовом секторе.

Лидеры G7 также пообещали продолжить поддержку украинской энергетической системы и помочь стране пройти следующий зимний период.



Саммит лидеров стран G7 проходит с 15 по 17 июня 2026 года во французском городе Эвиан-ле-Бен.