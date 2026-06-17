Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

72.14

EUR

83.73

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

612

 

 

 

 

 

Новости

Лидеры стран G7 договорились увеличить поставки вооружений Украине и ужесточить санкции против России

The Insider
Иллюстрация к материалу

Лидеры стран G7 по итогам саммита во Франции заявили о намерении увеличить поставки вооружений Украине, включая средства противовоздушной обороны, дополнительные системы и ракеты-перехватчики, а также дальнобойные возможности. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Елисейского дворца.

В документе говорится, что страны G7 остаются едины в поддержке Украины и считают, что на фронте появился «новый импульс». Для его развития лидеры договорились ускорить передачу Киеву новых вооружений и рассмотреть возможность расширения лицензий, которые позволят увеличить объемы украинского военного производства.

Кроме того, участники саммита пообещали ужесточить санкции против России, в том числе в нефтегазовом секторе.

Лидеры G7 также пообещали продолжить поддержку украинской энергетической системы и помочь стране пройти следующий зимний период.

Саммит лидеров стран G7 проходит с 15 по 17 июня 2026 года во французском городе Эвиан-ле-Бен.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Секретовыносители. Насколько хорошо защищена гостайна в России
  2. Война роботов: как фронт в Украине превратился в полигон для наземных беспилотников
  3. Второй тур вмешательства: выборы прошли, но давление Москвы на Ереван только начинается
  4. Побег из «цифрового ГУЛАГа»: как россияне обходят блокировки интернета
  5. Ракета вместо пенсий: как Илон Маск раздувает стоимость SpaceX с помощью фондов и несбывающихся обещаний

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте