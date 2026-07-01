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Новости

Банки ЕАЭС вводят комиссии на операции с наличными рублями — РБК

The Insider
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Банки стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с июня этого года ужесточили правила внесения на счета наличных рублей. В некоторых банках появились комиссии и лимиты, обратило внимание издание РБК. 

Так, комиссия на внесение рублей появилась как минимум в восьми банках Беларуси — это треть всех кредитных организаций в стране. Из информации на их сайтах следует, что комиссия составляет от 2 до 5%. 

То же самое сделали некоторые казахстанские банки — например, банк «Центркредит» ввел 5-процентную комиссию за прием наличных рублей через кассы, терминалы и банкоматы для нерезидентов. Такой же размер комиссии установил Экоисламикбанк из Кыргызстана: там она затрагивает и переводы по SWIFT. 

Некоторые банки Армении вовсе приостановили операции с наличными российскими рублями: безналичные операции в рублях по-прежнему осуществляются, но внести деньги на счет не получится. 

По словам собеседников РБК, подобные ограничения банки вводят из-за наплыва рублевого кэша. Его, в свою очередь, связывают с ужесточением контроля за крупными операциями в самой РФ. В конце марта этого года Владимир Путин подписал указ об особом порядке вывоза наличных рублей. Он запрещает физлицам вывозить из страны сумму, эквивалент которой больше $100 тысяч. Для юрлиц и ИП установлен полный запрет, исключение — вывоз через некоторые международные аэропорты. 

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