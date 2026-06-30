В Пхеньяне под прикрытием автовыставки силовикам приказали тайно проверять источники средств состоятельных покупателей — Daily NK

Власти КНДР под прикрытием крупной автомобильной выставки в Пхеньяне поручили Министерству социальной безопасности тайно проверять финансовое прошлое потенциальных покупателей машин, о чем рассказал южнокорейскому изданию Daily NK источник в столице Северной Кореи.

По его словам, директива, изданная в середине июня, предписывала Министерству социальной безопасности оказывать полное содействие и вести тщательную организационную работу в связи с масштабной выставкой-продажей автомобилей. Мероприятие проводят две торговые компании: одна подчиняется Министерству внешнеэкономических связей, другая — Агентству национальной разведки. Это ведомство, прежде известное как Министерство государственной безопасности, остается главным органом внутренней безопасности и контрразведки КНДР и держит сеть торговых фирм, которые добывают для государства валютную выручку.

Силовикам приказали следить за покупателями. В преддверии продаж, основной этап которых намечен на июль, управление безопасности района Хвасон получило указание усилить охрану вокруг автосалона и негласно выяснять личности и источники средств будущих покупателей. Власти, судя по всему, заранее предугадали ажиотаж и поручили министерству подготовить меры слежки.

Среди приставленных к выставке силовиков, по данным источника, поползло недовольство. Сотрудники жаловались, что их низвели до роли швейцаров при государственном предприятии по выкачиванию денег. При этом часть из них втайне рассчитывает поживиться на неофициальных выплатах за контроль над мероприятием или на взятках от покупателей, желающих, чтобы на сделку закрыли глаза.

Отмечается, что тончжу — формирующийся в КНДР класс частных предпринимателей и состоятельных торговцев — накопившие валюту через неформальные или нелегальные каналы, действуют с большой осторожностью: они опасаются, что покупка вскроет вопросы о происхождении их денег.

Сама выставка, как отметил источник, — не столько обычный автосалон, сколько масштабная предпродажная акция, за которой стоит намерение вытянуть валюту из рук высокопоставленных чиновников и тончжу, а заодно загнать прежде неформальный рынок распределения автомобилей под государственный контроль.

Выставка прошла с 19 по 28 июня в автосалоне района Хвасон в Пхеньяне. Среди новых импортных машин — китайский электромобиль Zeekr 7X, а также подержанные люксовые авто. Власти принимали предзаказы прямо на мероприятии, а продажи собираются начать в июле. Торговые компании Агентства национальной разведки уже переправили партию новых и подержанных люксовых машин через границу.

С июля источник издания ожидает стремительного расширения рынка вокруг автомобилей — в ключевых точках Пхеньяна с центром в районе Хвасон откроется сеть салонов поставки запчастей и ремонта.

Как пишет Daily NK, для рядовых северокорейцев, едва сводящих концы с концами, автосалон с машинами по цене в десятки тысяч долларов — нечто совершенно недосягаемое. Выставку и предстоящие продажи воспринимают как событие исключительно для привилегированных и богатых.